Yaz tatili başladı, Yumurtalık'ta yoğunluk arttı - Son Dakika
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Yaz tatili başladı, Yumurtalık'ta yoğunluk arttı

26.06.2022 09:50

Adana'nın Akdeniz'e kıyı ilçelerinden Yumurtalık yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunlukta artarken, bayramın yaklaşmasıyla otellerde yer kalmadı.

Adana'nın Akdeniz'e kıyı ilçelerinden Yumurtalık yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunlukta artarken, bayramın yaklaşmasıyla otellerde yer kalmadı.

İsmini Caretta Caretta'ların kıyısına bıraktığı yumurtalardan alan, Yumurtalık'ta, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının bitmesiyle birlikte turizmde canlanmaya başladı. Yaz tatilinde her yıl olduğu gibi bu sene de vatandaşlar, Yumurtalık sahillerinde tatilin keyfini çıkartmaya başladı. Çocuklar deniz ve kumsalda vakit geçirirken, aileler ise güneşin tadını çıkardı. Adana merkez ile Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan günü birlik tatilcilerin ilgi gösterdiği Yumurtalık'a Türkiye'nin dört bir tarafı ile yurt dışından da rezervasyon yapıldığı öğrenildi. Yaz tatili ile rağbet gören bölgede doluluk oranının Kurban Bayramı ile birlikte yüzde 100'ün üzerine çıktığı öğrenildi.

Yumurtalık'ta 3 otel ve bir pansiyonu olan işletmeci Özcan Bilgi, "Ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen tatile çok büyük bir rağbet var. Bunun da sebebi insanlar pandemiden dolayı 3 yıl doğru düzgün tatil yapamadı. Bu nedenle sürekli evde kalan vatandaşlar bu yıl paneminin bitmesiyle kendini tatilde buldu. Şuan yoğunluk çok güzel. Geçen yıla göre yüzde yüz fark var. Kurban Bayramı öncesi de yoğunluk fazlaydı bayramla birlikte doluluk oranımız yüzde yüze ulaştı. Temmuz ve Ağustos aylarını neredeyse kapattık. Yerimiz kalmadı" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Yumurtalık, Akdeniz, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz tatili başladı, Yumurtalık'ta yoğunluk arttı - Son Dakika

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