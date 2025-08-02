Yaz Tatili Uyku Düzeni Çocukları Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yaz Tatili Uyku Düzeni Çocukları Etkiliyor

02.08.2025 10:51
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Prof. Dr. Akgün, yaz tatilindeki uyku bozukluklarının çocuklar için büyüme ve öğrenmeyi etkilediğini belirtti.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, yaz tatilinde biyolojik saatlerde yaşanacak kaymaların çocuklarda büyümeyi durdurabileceğini ve öğrenmeyi zorlaştırabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, tatil döneminde kuralların esnetilmesi sonucunda uyku saatlerinde yaşanan kaymalar, çocukların hem fiziksel gelişimini hem de zihinsel performansını olumsuz yönde etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Cihangir Akgün, yaz tatilinde bozulan uyku düzeninin çocuklarda büyüme hormonunu baskılayacağına, öğrenme ve konsantrasyon sorunları, yorgunluk ve obezite gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğine değindi.

Tatilde çocukların uyku ritminin ciddi şekilde değiştiğini belirten Prof. Dr. Akgün, "Çocukların biyolojik saatleri bozulduğunda gün içinde huzursuzluk, dikkat dağınıklığı, sinirlilik gibi belirtiler görülebilir. Konsantrasyon eksikliği ise özellikle paten ya da bisiklet kullanan çocuklarda kazalara neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Çocuklarda büyüme hormonunun en çok derin uyku sırasında salgılandığını vurgulayan Akgün, uyku düzeni bozulduğunda bu hormonda üretimin azaldığını, bu durumun fiziksel gelişimi sekteye uğratabileceğini aktardı.

Akgün, sabah geç kalkan çocukların öğün atlayabileceğini ve gece geç saatlerde sağlıksız atıştırmalıklar tüketilebileceğini, bu durumun obezite riskini artıracağına işaret etti.

"Anksiyete ve depresyon gelişebilir"

Uyku bozukluklarının sadece fiziksel değil, ruhsal sorunlara da yol açabileceğine değinen Prof. Akgün, şunları kaydetti:

"Çocuklarda anksiyete, depresif belirtiler ve davranış problemleri gelişebilir. Özellikle okul dönemine dönüşte uyum sağlamakta zorluk yaşanabilir. Tatil döneminde çocukların uyku saatlerini okul temposuna yaklaştırmak için uyuma saatini her gün 15-30 dakika erkene çekerek biyolojik saat, yeniden ayarlanabilir. Ayrıca, uyumadan en az 2 saat önce televizyon, tablet ve telefon gibi ekranlarla teması kesmek gerekiyor. Yatak odasının karanlık ve sessiz olması da kaliteli uykuyu destekler."

Tatilde bozulmayan bir uyku düzeninin, sadece öğrenme başarısını değil aynı zamanda bağışıklık sistemini de destekleyeceğini aktaran Akgün, okul dönemine geçişin sancısız olması ve çocuğun fiziksel, zihinsel sağlığının korunması için uykunun asla ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Cihangir, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Tatil, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz Tatili Uyku Düzeni Çocukları Etkiliyor - Son Dakika

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