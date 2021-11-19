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Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu - Son Dakika

Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu

19.11.2021 09:25
Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu

İzmir'de 78 yıl önce üretime başlayan Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik sıkıntıyı aşabilmek için konkordato talebinde bulundu. Şirketin ve ortakların dosyalarını inceleyen mahkeme, üç aylık "geçici mühlet" kararı verirken, şirketin bu süreçte alacak ve borç dengesini sağlamaya çalışacağı kaydedildi. Firma 2015 yılında da ekonomik sıkıntıya girip iflas erteleme talebinde bulunmuştu.

78 yıl önce İzmir Karşıyaka'da üretime başlayan ve Türkiye'de bilinen bir marka olan Yazgan Şarapçılık, ekonomik darboğazı aşabilmek için konkordato talebinde bulundu. İzmir 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran şirket ve ortaklarının dosyaları incelendi. Mahkeme, şirket ve ortakları için üç aylık 'geçici mühlet' verdi.

MÜHLET KARARI 4 ORTAĞA AYRI AYRI UYGULANACAK

Geçici mühlet kararının, Yazgan Şarapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yazgan Şarapçılık ve Pazarlama Limited Şirketi ile birlikte ortaklar Cengiz Yazgan, Mehmet Ferit Okyay, Mehmet Selim Yazgan ile Murat Yazgan için ayrı ayrı uygulanması kararlaştırıldı. Şirket, geçici mühlet sürecinde alacak ve borç dengesini sağlamaya çalışacak. Mahkeme de buna göre konkordato talebini ret ya da kabul edecek.

DAHA ÖNCE DE İFLAS ERTELEME TALEP ETMİŞTİ

Yazgan Şarapçılık, 2015 yılında da ekonomik sıkıntıya girip iflas erteleme talebinde bulunmuştu. İzmir 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Kasım 2015 tarihinde, Yazgan Şarapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için iflas erteleme kararı vermişti. Şirketin yetkili temsilcilerinin, borç yapma ve mal varlığını eksiltebilecek işlemleri kayyum onayına bağlı tutulmuştu.

Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu

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Son Dakika Ekonomi Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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