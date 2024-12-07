Yazı Kalemleri İthalatında Yeni Gümrük Kıymeti

Ekonomi

Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 0,28 dolar olacak şekilde gözetim uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 0,28 dolar olarak belirlendi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.