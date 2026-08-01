Yazın Soğuk Gıdalara Dikkat! - Son Dakika
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Yazın Soğuk Gıdalara Dikkat!

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Çocuklarda bağırsak enfeksiyonuna yol açan hijyenik olmayan dondurma ve içeceklere dikkat edin.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, hijyenik koşullarda üretilmeyen veya soğuk zinciri bozulan dondurma, meyveli buz ve soğuk içeceklerin çocuklarda bağırsak enfeksiyonuna neden olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bayrak, yaz aylarında çocukların serinlemek amacıyla sıklıkla tükettiği soğuk gıdaların güvenilir koşullarda üretilip uygun şekilde muhafaza edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Soğuk yiyecek ve içeceklerin tamamen yasaklanmasının gerekmediğini aktaran Bayrak, ancak aşırı tüketimden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Bayrak, "Özellikle hijyenik olmayan koşullarda hazırlanan ürünler, yaz aylarında sık gördüğümüz bağırsak enfeksiyonlarının en önemli nedenleri arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Dondurulmuş gıdaların çözüldükten sonra yeniden dondurulmasının bakteri yükünü artırdığına dikkati çeken Bayrak, özellikle dondurma ve meyveli buz gibi ürünlerin uygun sıcaklıkta saklanmasının gerektiğini belirtti.

Bayrak, yaz döneminde bu ürünlere bağlı ishal vakalarında artış gözlendiğini aktararak, "Bazı çocuklarımızı sıvı kaybı nedeniyle hastaneye yatırmak ve damar yoluyla tedavi etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu nedenle ailelerin ürünlerin saklanma koşullarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor." uyarısında bulundu.

Kaynağı belli olmayan ve merdiven altı üretimlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Bayrak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kaynağı belli olmayan ürünlerde hijyen sorunlarının yanı sıra katkı ve koruyucu maddeler de çocuk sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu maddeler mide ve bağırsak sistemi başta olmak üzere karaciğer üzerinde de olumsuz etkilere neden olabiliyor. Aileler özellikle yaz aylarında çocuklarına tükettirecekleri ürünlerin güvenilir markalara ait olmasına, hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanmasına ve uygun koşullarda muhafaza edilmesine özen göstermeli."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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