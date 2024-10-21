YD-ÜFE Eylül'de Artış Gösterdi

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 32,35, aylık yüzde 2,25 arttı. Madencilik ve taş ocakçılığı sanayi yıllık yüzde 36,93, imalat sanayi yüzde 32,27 artış gösterdi.

TÜİK, eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, YD-ÜFE eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,09 arttı.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 32,27 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,93, imalatta yüzde 32,27 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 30,35 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 38,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 35,67 artış, enerjide yüzde 5,88 azalış, sermaye mallarında yüzde 41,21 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,25 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,48 artış, imalatta yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,58 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,25 artış, enerjide yüzde 4,22 azalış, sermaye mallarında yüzde 3,89 artış gösterdi.