YD-ÜFE Yıllık %27,71 Arttı

20.10.2025 10:16
Eylül'de Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık %27,71, aylık %2,01 artış gösterdi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 27,71 arttı, aylık yüzde 2,01 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,19 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,72 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06 artış, imalatta yüzde 27,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,54 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45 artış, enerjide yüzde 22,76 artış, sermaye mallarında yüzde 26,91 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,01 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,49 artış, imalatta yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,75 artış, enerjide yüzde 3,39 artış, sermaye mallarında yüzde 1,26 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Üretim, Finans, Eylül, Son Dakika

