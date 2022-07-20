Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 9,18 arttı - Son Dakika
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 9,18 arttı

20.07.2022 10:13
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 9,18 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 9,18 yükseldi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 9,18 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda YD-ÜFE aylık yüzde 9,18, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 75,95 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 112,91, imalatta yüzde 110,62 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 123,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,6, dayanıksız tüketim malında yüzde 91,46, enerjide yüzde 326,07 ve sermaye malında yüzde 94,45 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 7,38, imalatta yüzde 9,21 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 8,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 9,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 7,61, enerjide yüzde 23,25, sermaye malında yüzde 8,85 artış şeklinde oldu.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 69,81, tütün ürünleri yüzde 76,12, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 85,73 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 326,07, ana metaller yüzde 141,6, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 127 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 5,24, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,39, deri ve ilgili ürünler yüzde 5,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler iken kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 23,25, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 11,87, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 11,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2017

7,25

-0,93

0,48

0,04

-0,88

-0,14

2,24

0,87

0,12

4,26

5,22

-0,01

2018

0,39

1,70

2,24

4,00

6,40

3,44

2,63

18,16

10,14

-7,45

-8,44

-1,32

2019

1,83

-1,79

3,44

4,93

4,19

-3,24

-2,33

-1,41

0,82

1,17

-0,45

1,81

2020

2,39

0,77

3,48

5,46

1,47

0,95

1,64

7,46

3,08

4,62

2,02

-0,76

2021

-1,37

-2,46

7,45

7,14

4,69

3,93

0,34

-0,92

1,55

7,93

13,49

25,92

2022

3,25

2,35

7,29

2,61

6,51 9,18

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2017

24,34

24,24

25,76

26,38

21,60

21,98

23,99

23,98

24,05

25,78

26,01

19,75

2018

12,09

15,07

17,08

21,72

30,65

35,33

35,84

59,12

75,04

55,40

35,21

33,45

2019

35,35

30,71

32,24

33,43

30,66

22,23

16,32

-2,94

-11,15

-2,88

5,59

8,93

2020

9,53

12,38

12,43

13,00

10,06

14,82

19,49

30,23

33,15

37,69

41,12

37,56

2021

32,51

28,27

33,19

35,31

39,60

43,72

41,89

30,81

28,87

32,96

47,89

87,64

2022

96,44

106,13

105,82

97,11

100,54 110,66

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 9,18 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 9,18 arttı - Son Dakika
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