Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 30,33 arttı, aylık yüzde 0,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bana göre, YD-ÜFE 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,85 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,33 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,07 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,08 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 45,13 artış, imalatta yüzde 30,08 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 30,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,79 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,96 artış, enerjide yüzde 61,56 artış, sermaye mallarında yüzde 20,69 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,47 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,26 artış, imalatta yüzde 0,47 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,32 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,02 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,75 artış, enerjide yüzde 13,08 azalış, sermaye mallarında yüzde 0,84 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL