Ekonomi

YEDAŞ Ordu'ya 15 Milyar Lira Yatırım Yapacak

17.02.2026 12:13
YEDAŞ, 2026-2030 döneminde Ordu'da enerji altyapısı için 15 milyar lira yatırım gerçekleştirecek.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, 2026–2030 dönemini kapsayan 5 yıllık yatırım ve bakım programı kapsamında Ordu'da 15 milyar liralık çalışma gerçekleşeceğini söyledi.

Demir, Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında, şirket olarak geleceğin enerji altyapısını inşa etme vizyonuyla hareket ettiklerini, dijitalleşme ve proaktif müdahale sistemleriyle kesintisiz enerji arzında çıtayı yükselttiklerini vurguladı.

YEDAŞ'ın, 2026-2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım programı kapsamında Ordu'ya 15 milyar lira tutarında yatırım ve bakım çalışması gerçekleştireceğini ifade eden Demir, "Bu çalışma şebeke yenileme, kapasite artışı ve genişleme yatırımlarından yeni dağıtım trafo merkezlerine, yeraltı kablo projelerinden ileri teknoloji dijital izleme sistemlerine kadar geniş bir operasyonel yelpazeyi kapsıyor." dedi.

Ordu'nun enerji altyapısının daha modern, dayanıklı ve akıllı bir yapıya dönüştürüleceğini belirten Demir, "Bu çalışmalar hem kesinti sürelerinin azaltılmasına hem de enerji arz güvenliğinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacak." diye konuştu.

Demir, şirketin Ordu'da güçlü bir operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ordu'da yaklaşık 800 bin kişiye hizmet sunan YEDAŞ, 23 bin kilometreyi aşan dağıtım hattı, 4 bini aşkın trafo ve yaklaşık 200 bin aydınlatma armatürü ile bölgenin enerji altyapısını yönetiyor. 400'ü aşkın personeliyle 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan şirket, Ordu'nun engebeli coğrafyası ve zorlu iklim koşullarına rağmen enerji arz güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürmeyi hedefliyor. 2019 yılında 2 bin 837 dakika olan kesinti süresi, 2025 itibarıyla 800 dakikaya kadar geriledi. Şirket, 2030 yılına kadar bu süreyi 510 dakikaya indirmeyi hedefliyor."

Demir, Ordu Şehir Hastanesi inşaatı bölgesindeki altyapı çalışmalarının da tamamlandığını belirtti.

Toplantıya, YEDAŞ Bölgeler Koordinatörü Uğur Emin Asan ve Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA

