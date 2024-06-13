YEDAŞ, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde bayram için hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

YEDAŞ, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde bayram için hazır

YEDAŞ, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde yaklaşık 3 milyon müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren bir şirkettir. Kurban Bayramı'nda, kaliteli ve sürdürülebilir enerji anlayışıyla 7/24 hizmet vereceklerini duyurdu. Çağrı merkezi personeli, arıza onarım personeli, nöbetçi amirler ve araçlarla hizmet verilecek. Ayrıca, kesinti durumunda jeneratörler devreye alınacak. Operasyon Merkezi'nde oluşturulan ekip arızaları uzaktan kontrol edecek ve gerektiğinde onarım ekipleri yönlendirilecek. YEDAŞ, tüm trafo bakımlarını tamamlayarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

13.06.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEDAŞ; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde kaliteli ve sürekli enerji için bayram hazırlıklarını tamamladı.

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde yaklaşık 3 milyon müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, Kurban Bayramı'nda, kaliteli ve sürdürülebilir enerji anlayışıyla 7/24 görev başında olacak. 104 kişiden oluşan çağrı merkezi personeli, 535 arıza onarım personeli, 74 nöbetçi amir ve 246 araç ile Kurban Bayramı tatili boyunca hizmet verilmesi planlandı. Ayrıca, dağıtım şebekesinde yaşanacak herhangi bir kesinti halinde, 127 adet jeneratör, ihtiyaç durumunda devreye alınabilecek şekilde kritik lokasyonlarda konumlandırıldı.

YEDAŞ, Kurban Bayramı boyunca meydana gelebilecek arızalara karşı, Operasyon Merkezi'nde 45 kişilik ekip oluşturdu. Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde bir elektrik arızası yaşanması durumunda, SCADA ile kontrol edilebilen arızaların, uzaktan giderilmesi planlanırken, uzaktan giderilemeyen arızalar için de arıza onarım ekiplerinin en hızlı şekilde ilgili konuma yönlendirilmesi planlandı.

Haziran ayının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının artmasına paralel olarak elektrik tüketiminde yaşanabilecek artışı ön gören YEDAŞ, tüm trafo bakımlarını tamamladı. Belirli periyotlarla yapılan planlı bakım çalışmaları ile olası arızaların en aza indirilmesi hedeflendi.

7/ 24 çağrı merkezi desteği

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan YEDAŞ, tüm müşterilerin talep ve şikayetlerine hızlı dönüş sağlamak adına, çağrı merkezinde maksimum sayıda müşteri temsilcisini görevlendirdi. Tüm bu organizasyonun eksiksiz ilerlemesini sağlayacak iletişim ekibi YEDAŞ Genel Müdürlük binasında konumlandırıldı. Buna ek olarak, muhtar WhatsApp grupları ile de koordineli şekilde iletişimin sürdürülmesi planlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Operasyon, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Yedaş, Ordu, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YEDAŞ, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde bayram için hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:08. #1.13#
SON DAKİKA: YEDAŞ, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde bayram için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement