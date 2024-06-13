YEDAŞ, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde bayram için hazır

Ekonomi

YEDAŞ; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde kaliteli ve sürekli enerji için bayram hazırlıklarını tamamladı.

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde yaklaşık 3 milyon müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, Kurban Bayramı'nda, kaliteli ve sürdürülebilir enerji anlayışıyla 7/24 görev başında olacak. 104 kişiden oluşan çağrı merkezi personeli, 535 arıza onarım personeli, 74 nöbetçi amir ve 246 araç ile Kurban Bayramı tatili boyunca hizmet verilmesi planlandı. Ayrıca, dağıtım şebekesinde yaşanacak herhangi bir kesinti halinde, 127 adet jeneratör, ihtiyaç durumunda devreye alınabilecek şekilde kritik lokasyonlarda konumlandırıldı.

YEDAŞ, Kurban Bayramı boyunca meydana gelebilecek arızalara karşı, Operasyon Merkezi'nde 45 kişilik ekip oluşturdu. Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde bir elektrik arızası yaşanması durumunda, SCADA ile kontrol edilebilen arızaların, uzaktan giderilmesi planlanırken, uzaktan giderilemeyen arızalar için de arıza onarım ekiplerinin en hızlı şekilde ilgili konuma yönlendirilmesi planlandı.

Haziran ayının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının artmasına paralel olarak elektrik tüketiminde yaşanabilecek artışı ön gören YEDAŞ, tüm trafo bakımlarını tamamladı. Belirli periyotlarla yapılan planlı bakım çalışmaları ile olası arızaların en aza indirilmesi hedeflendi.

7/ 24 çağrı merkezi desteği

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan YEDAŞ, tüm müşterilerin talep ve şikayetlerine hızlı dönüş sağlamak adına, çağrı merkezinde maksimum sayıda müşteri temsilcisini görevlendirdi. Tüm bu organizasyonun eksiksiz ilerlemesini sağlayacak iletişim ekibi YEDAŞ Genel Müdürlük binasında konumlandırıldı. Buna ek olarak, muhtar WhatsApp grupları ile de koordineli şekilde iletişimin sürdürülmesi planlandı. - SAMSUN