YEDAŞ'tan Boyabat'a 8 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

YEDAŞ'tan Boyabat'a 8 Milyon TL'lik Yatırım

YEDAŞ\'tan Boyabat\'a 8 Milyon TL\'lik Yatırım

YEDAŞ, Sinop Boyabat'ta enerji altyapısını güçlendirmek için 8 milyon TL'lik bakım çalışması başlattı.

01.10.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEDAŞ, Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 milyon TL'lik bakım onarım çalışması başlattı.

YEDAŞ, Sinop'un Boyabat ilçesinde başlattığı geniş çaplı bakım onarım çalışmaları ile elektrik direklerini yenileyerek enerji alt yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, bölgede, kaliteli ve sürdürülebilir enerji dağıtımı sağlanması amacıyla 120 adet alçak gerilim ağaç direk ve 85 adet yüksek gerilim ağaç direk, demir direklerle değiştirildi. Toplamda 10 bin kilometrelik alanda yapılan bu çalışma, 890 kullanıcının enerji ihtiyacını doğrudan etkiledi. Elektrik hatlarının yenilenmesi ile bölgedeki enerji dağıtımının daha verimli ve daha sürdürülebilir hale gelmesi sağlandı. Yapılan bakım onarım çalışması ile yoğun hava şartlarının meydana getirebileceği sorunlar da ön görülerek bölgede yaşayan insanların rahat bir kış geçirmesi için önlem alınmış oldu. 205 adet enerji nakil direğini kapsayan projede, bugüne kadar 1 milyon 760 bin TL harcanırken Boyabat'ta yapılan diğer geniş çaplı bakım onarım çalışmaları ile 2024 yılı içinde toplamda 8 milyon harcanmış oldu. 2024 yılı sonuna kadar ise yapılan yatırımların 13 milyon TL'yi bulması beklenirken bu yatırımlar sayesinde bölgedeki enerji altyapısının uzun yıllar boyunca sorunsuz hizmet vermesi hedefleniyor.

Koray Keseroğlu: "Elektrik direklerini yenileyerek kesintisiz enerji sağlıyoruz"

YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "YEDAŞ olarak enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla Boyabat bölgesinde kapsamlı bir direk yenileme çalışması yürütüyoruz. Eskiyen ağaç direkleri demir direklerle değiştirerek muhtemel enerji kesintilerinin de önüne geçiyoruz. Bu çalışmalar sayesinde, kullanıcılarımıza kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamayı hedefliyoruz."

Keseroğlu ayrıca, "Bu çalışma, bölgemizde enerji hatlarının daha dayanıklı olmasını sağlayarak, özellikle yoğun kış şartlarında yaşanabilecek sorunları minimuma indirecektir. Yaptığımız yatırımlar, sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de güvence altına almayı amaçlıyor. Yıl sonuna kadar devam edecek olan bu çalışmalarla Boyabat'ta enerji hatlarının modernizasyonunu tamamlayacağız ve böylece bölgedeki hizmetimizi daha verimli hale getireceğiz" diye ekledi.

YEDAŞ, Boyabat'taki direk yenileme çalışmalarıyla enerji dağıtımının kalitesini artırarak, bölge halkına kesintisiz ve güvenilir enerji sağlama misyonunu sürdürüyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Boyabat, Enerji, Çevre, Yaşam, Yedaş, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YEDAŞ'tan Boyabat'a 8 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:28:15. #1.11#
SON DAKİKA: YEDAŞ'tan Boyabat'a 8 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement