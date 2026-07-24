Vezirköprü’ye 2,7 milyar TL’lik enerji yatırımı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 2026-2030 yılları arasında 2 milyar 722 milyon TL yatırım gerçekleştirecek.

Vezirköprü Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yatırım programı kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Murat Gül, YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Sedat Adıgüzel, YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, YEDAŞ Vezirköprü İşletme Şefi Burak Gülburun, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Sedat Adıgüzel, Vezirköprü'de son beş yılda 423 milyon TL yatırım ve bakım çalışması yapıldığını belirterek, yeni dönemde hayata geçirilecek 2 milyar 722 milyon TL'lik yatırımla elektrik şebekesinin daha güçlü ve modern hale getirileceğini söyledi.

Yatırımlar kapsamında yeni enerji tesislerinin kurulacağını, mevcut şebekenin yenileneceğini ve teknolojik altyapının geliştirileceğini ifade eden Adıgüzel, elektrik kesinti sürelerinin azaltılması, LED sokak aydınlatmalarının yaygınlaştırılması ve saha ekiplerinin güçlendirilmesiyle vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı hedeflediklerini kaydetti.