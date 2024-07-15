Yediemin Otoparklarında Yıllardır Bekleyen Milyonluk Araçlar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yediemin Otoparklarında Yıllardır Bekleyen Milyonluk Araçlar

Antalya'da çoğunluğu haciz yoluyla bağlanan araçlar yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Aralarında 20 yıla yakın bekleyen araçların da bulunduğu otoparkta 33 milyon TL değerinde lüks araçlar da yer alıyor. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bu duruma bir çözüm bulunması ve araçların ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirtiyor.

15.07.2024 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonluk araçlar hurdaya çıkıyor, aralarında 20 yıldır bekleyen var

Yediemin otoparklarında yıllarca bekleyen araçlar ihale ile satılmayı bekliyor

Aralarında 33 milyon değerinde lüks aracın da bulunduğu yediemin otoparkında oluşan görüntü hurdalığı hatırlatıyor

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu:

"Bu bir milli servet"

"Bir an önce buna bir çözüm bulunması ve hızlandırılıp ekonomiye kazandırılması gerekiyor"

ANTALYA - Antalya'da çoğunluğu haciz yoluyla bağlanan araçlar yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Aralarında 20 yıla yakın bekleyen araçların da bulunduğu otoparkta 33 milyon TL değerinde lüks araçlar da yer alıyor. Kent merkezinde 3 otoparkında yaklaşık 3 bin aracın yer aldığını kaydeden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "Yakalama haciz koyan kişi ya da kurum bunun satışından sorumlu olması lazım. Depolarda 20 senedir araçlar duruyor. Bu bir milli servet" dedi.

Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü. Açık alanda kalan araçlar, yaz aylarında etkili sıcağa, kış aylarında ise yağışlara maruz kalıyor. Aralarında 1 milyon dolar (33 milyon TL) değerinde lüks otomobilin de bulunduğu yedieminlerde, işletme sahipleri icra iflas kanununda yer alan '6 ay' maddesinin etkin bir şekilde kullanılmasının bu duruma çözüm olacağı görüşünde.

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, 3 otoparkta yaklaşık 30 bin metrekare alanda 3 bin araç barındırdıklarını belirterek, bu araçların yüzde 80'ni icradan dolayı bağlı, yüzde 20'si ise trafikten sigorta, muayenesi olmayan ya da kaza güvenlikten dolayı bağlandığını söyledi.

"Bu bir milli servet"

Araçların arasında 20 seneye yakın bekleyen olduğunu da kaydeden Topçu, icradan bağlı olan bir aracı, araç sahibinin maddi imkanı varsa alabileceğini, alamadığı takdirde de icra tarafından satılması gerektiğini vurgulayarak, "Yakalama haciz koyan kişi ya da kurum bunun satışından sorumlu olması lazım. Depolarda 20 senedir araçlar duruyor. Bu bir milli servet. Ülkemizin ekonomik anlamda seferberliğe girdiği şu dönemde, tasarruftan bahsettiğimiz şu dönemde, burada biz bu şekilde devam ettiğimiz sürece sadece dolarları yakıyoruz. 2 sene açık alanda otoparkta kalan bir araç boyası olduğu gibi tamamen değişiyor. Çürüme de olan araçlar oluyor" dedi.

"Bir an önce buna bir çözüm bulunması ve hızlandırılıp ekonomiye kazandırılması gerekiyor"

Topçu, otoparktaki 3 bin aracın yüzde 60'nı atıl, yüzde 40'ını ise yeni olduğunu ve ihaleye çıkabilmesi için süresi dolan araçların hızlı bir şekilde satılarak çürümeye değil ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Burada devletin kasasına para girecek, eğer vergi ve sigortadan bağlı varsa, mevcutta olan borcu da tahsil edecek. Bir an önce buna bir çözüm bulunması ve hızlandırılıp ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Geçen yıl icra dairelerinin fiziki olarak araçların tespitini yapmaya başladığı tarih 2023'ün 4'üncü ayı. Bugüne kadar bizim otoparktan 287 tane araç tespit edilmiş, bunun 189'u satışa çıkarılabilmiş, bu araçlardan da 50 tanesi satış işlemi görmüş, bunun 5 tanesi satılmamış. Havanda su dövüyoruz. 1 yıl olmuş ancak günde 1 tane bile araba satamamışız. Bana göre icra iflas kanununda köklü değişiklik yapılması gerekiyor. 6 ay içerisinde alınmayan araçların satıldığı yönündeki kanun zaten vardı. Bu yeni çıkan bir kanun değil. Önemli olan bu kanunun işler hale gelmesi" diye konuştu.

"Motosikletlerin hacizli olarak otoparka bağlanmaları yanlış"

Otoparklarda bulunan hacizli motosikletlerle ilgili de konuşan Topçu, "2 bin lira değeri olan bir motosikleti icradan bağladığınız zaman, satışa çıkarmak için 3-4 bin lira masraf yapmanız lazım. Masrafı da satışa eklediğiniz zaman 2 bin liralık motosiklet, 8 bin liradan verilmek zorunda. Bu şekilde satılmıyor ve bekleye bekleye çürüyor, en sonunda hurda olarak alınıyor. Motosikletlerin hacizli olarak otoparka bağlanmaları yanlış. Eğer bir ekonomik değeri varsa, lüksse onlar olabilir ancak diğer motosikletlerin üzerine satılamaz şerhi konulup vatandaş binebilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Antalya, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yediemin Otoparklarında Yıllardır Bekleyen Milyonluk Araçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:43:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yediemin Otoparklarında Yıllardır Bekleyen Milyonluk Araçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement