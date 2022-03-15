YEKA GES-4 için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi - Son Dakika
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YEKA GES-4 için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi

15.03.2022 08:55
YEKA GES-4 için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmaları kapsamında Niğde'nin Bor ilçesindeki Bor YEKA yarışmalarında başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmaları kapsamında Niğde'nin Bor ilçesindeki Bor YEKA yarışmalarında başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi.

Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı düzeltme ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Bor ilçesinde 30 Mart 2022'de yapılacak olan her bir YEKA GES-4 yarışması için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 40 kuruştan 95 kuruşa yükseltildi.

Elektrik enerjisi alım süresi ise bağlantı kapasitesinin her bir megavat değeri için GES'in ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 23 gigavatsaat miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre kadar veya serbest piyasaya satış hakkının kullanılması durumunda sözleşme imza tarihini takip eden 42'nci ayın bitiminden itibaren ilk 23 gigavatsaat miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre kadar olacak.

Yarışmalara katılabilmek için başvuru aşamasında idareye sunulacak teminat mektubu tutarı ise megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç (MWe) başına 500 bin lira olacak.

Yarışmanın kazanılması halinde ise sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar 10 yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç başına 1 milyon 400 bin lira tutarındaki teminat mektubu ilgili idareye sunulacak.

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Yenilenebilir Enerji, Niğde, Bor, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YEKA GES-4 için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi - Son Dakika


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