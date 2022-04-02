YEKDEM maliyeti mart ve sonrası için revize edildi - Son Dakika

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2022 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetini mart ve sonrası için revize etti.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu yıl için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında mart ve sonrası için tadil edildi.

Mart ile aralık ayı arası YEKDEM maliyeti megavatsaat başına eksi 284,36 lira ile eksi 588,83 lira arasında değişecek.

Öngörülen YEKDEM maliyetinin negatif olduğu aylarda, ikili anlaşmalara ilişkin referans niteliğinde öngörülen YEKDEM maliyetinin ve yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin son kaynak tedarik tarifesi hesaplamalarında kullanılan öngörülen YEKDEM maliyetinin megavatsaat başına sıfır lira olarak belirlenmesine karar verildi.

EPDK ayrıca, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin ilgili maddesinde yer alan ve son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarını da bu yıl için güncelledi.

Buna göre, söz konusu tüketim miktarı mesken tüketici grubuna yönelik yıllık 50 milyon kilovatsaat, tarımsal tüketici grubuna yönelik yıllık 7 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulayacak.

Söz konusu karar, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.