Yelkenbiçer: "Kadın girişimciliğini desteklemeliyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Yelkenbiçer: "Kadın girişimciliğini desteklemeliyiz"

07.03.2022 15:03
Yelkenbiçer: "Kadın girişimciliğini desteklemeliyiz"

Kadın istihdamındaki 5 puanlık artışın, yoksulluğu yüzde 15 azalttığını söyleyen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, kadın girişimciliğinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kadın istihdamındaki 5 puanlık artışın, yoksulluğu yüzde 15 azalttığını söyleyen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, kadın girişimciliğinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir mesaj yayınladı. Nüfusun yarısını oluşturan kadınları diğer yarısı ile eşit konumda olmasının sağlanmasının önemine dikkat çeken Yelkenbiçer, "Kız çocuklarına verilen eğitim çok önemli. Yarınlarımızın daha güçlü olmasını istiyorsak mutlaka kız çocuklarının eğitimine ayrı bir önem vermeliyiz. Cinsiyet eşitliğini sağlamış bir çalışma yaşamının çok daha demokratik, rekabetçi ve başarılı olacağına inanıyoruz. Kadınların gücünü hayatın her alanına eşit yaymalıyız. Unutmayalım ki ancak iki eli çırparsak ses çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 34'lerde, kadın yönetici oranının ise yüzde 18'lerde kaldığının altını çizen Yelkenbiçer, "Gelişmiş ülkelerin çoğunluğunda kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 60-80 aralığındayken, OECD ortalaması yüzde 75'lerdeyken, ülkemizde kadının işgücüne katılım oranının ise sadece yüzde 34 civarında bulunması geleceğe vurulan bir kettir. Araştırmalar, kadın istihdamındaki 5 puanlık artışın bile yoksulluğu yüzde 15 azalttığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Türkiye'deki kurumsallaşmış kadın girişimcilerin oranı ise sadece yüzde 1,5'tur. Dolayısıyla ülke olarak en hızlı ilerlemeyi, kadınların iş hayatında olmasıyla ve onların girişimciliğinin desteklenmesiyle sağlamış olacağız. Kısaca Türkiye ekonomisinin çıkış noktası kadın girişimciliğinin artırılmasından geçmektedir. Ekonominin en önemli itici gücünün girişimcilik olduğunu her fırsatta söyleyen ve kadınların ekonomik-sosyal statüsünün yükseltilmesi için birçok çalışma yürüten derneğimiz kadın girişimcilik çalışmalarına her zaman destek vermektedir" diye konuştu. - İZMİR

YORUMLAR
500
TÜRKONFED'den İş Yerinde Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi TÜRKONFED'den İş Yerinde Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını yaptı Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını yaptı

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Mart, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yelkenbiçer: 'Kadın girişimciliğini desteklemeliyiz' - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Gönüllü olarak katılmıştı! Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:10:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yelkenbiçer: "Kadın girişimciliğini desteklemeliyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement