Yellen'dan G20'ye kısa vadeli gıda güvensizliği krizine karşı harekete geçme çağrısı - Son Dakika
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Yellen'dan G20'ye kısa vadeli gıda güvensizliği krizine karşı harekete geçme çağrısı

15.07.2022 19:51
Yellen'dan G20'ye kısa vadeli gıda güvensizliği krizine karşı harekete geçme çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kısa vadeli gıda güvensizliği krizinin ele alınması için G20 ülkelerine harekete geçme çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kısa vadeli gıda güvensizliği krizinin ele alınması için G20 ülkelerine harekete geçme çağrısında bulundu.

Yellen, gıda güvensizliğiyle mücadelede küresel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik üst düzey G20 toplantısında konuştu.

Küresel gıda güvenliğinin çatışma, iklim değişikliği ve Kovid-19 salgınıyla ilgili ekonomik şokların baskısı altında olduğuna işaret eden Yellen, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın bu zorlukları daha da kötüleştirdiğini aktardı.

Savaşın gıda, gübre ve yakıt fiyatlarının yükselmesiyle küresel bir gıda güvensizliği krizine yol açtığına işaret eden Yellen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gıdayı bir savaş silahı olarak kullandığını" dile getirdi.

Yellen, halihazırda ciddi mali engellerle karşı karşıya olan düşük gelirli ülkelerin yeterli gıda ve gübre ithal etmekte, halklarına en temel sosyal güvenlik ağını bile sağlamakta zorlandıklarını kaydetti.

Bu etkilerin kalkınmayı geciktirdiğini ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik çabalara zarar verdiğini vurgulayan Yellen, "Kısa vadeli gıda güvensizliği krizini ve eşit derecede önemli olan iklim değişikliğiyle bağı da dahil olmak üzere gıda güvensizliğinin uzun vadeli itici güçlerini ele almak için harekete geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, ihracat kısıtlamaları ile stoklama gibi piyasaları bozan ve fiyatları daha da artıran politika önlemlerinden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Ülkelerin maliyetli sübvansiyonlar yerine en çok ihtiyaç duyan kesimlere yardım etmek için mali destek tedbirlerini hedeflemeleri gerektiğini belirten Yellen, G20 ülkelerini mevcut gıda güvenliği sorunlarına yönelik harcamalarını artırmaya çağırdı.

Yellen, yeni kurumlara ihtiyaç olmadığını, sağlam koordinasyona, bilgi paylaşımına, araştırma ve geliştirmeye, finansmana ve eyleme ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala da küresel gıda güvenliği krizini ele almak için acil eylem çağrısında bulundu.

Uluslararası kuruluşların liderleri, yayımladıkları ortak açıklamada, savunmasız kişilere acil destek sağlanmasının, gıda ticaretinin ve uluslararası tedarikinin kolaylaştırılması, üretimin artırılması ve iklime dirençli tarıma yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

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ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor' ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor'
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yellen'dan G20'ye kısa vadeli gıda güvensizliği krizine karşı harekete geçme çağrısı - Son Dakika

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