Yemeksepeti, 23 Nisan'ı gıdanın korunması için çocuklara özel kitap hediyesiyle kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yemeksepeti, 23 Nisan'ı gıdanın korunması için çocuklara özel kitap hediyesiyle kutluyor

21.04.2022 12:53
Yemeksepeti, 23 Nisan'ı gıdanın korunması için çocuklara özel kitap hediyesiyle kutluyor

Kurumsal sosyal sorumluluk çatısını gıda üzerine konumlandıran ve gıda sürdürülebilirliği alanında öncü çalışmalara imza atan Yemeksepeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların bu alanda bilinçlenmesi için yeni bir kampanya başlattı.

Kurumsal sosyal sorumluluk çatısını gıda üzerine konumlandıran ve gıda sürdürülebilirliği alanında öncü çalışmalara imza atan Yemeksepeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocukların bu alanda bilinçlenmesi için yeni bir kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gıda israfını odağına alan Gülşen Manisalı imzalı çocuk kitabı Bol Kepçe Lokantası'nın ilk 4 bin baskısı için Can Yayınları ile iş birliği yaptı.

Can Yayınları iş birliğinde gerçekleştirilen, çocuklarda ve ailelerde gıda konusunda farkındalık oluşturması hedeflenen bu kampanya kapsamında, 23 Nisan'da, Yemeksepeti Banabi'nin 23 Nisan kategorisinden 75 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ilk 4 bin Yemeksepeti kullanıcısına, gıda israfını çocuklara samimi ve bilgilendirici bir hikayeyle anlatan Bol Kepçe Lokantası kitabını hediye edilecek.

Yemeksepeti, sürdürülebilirlik çalışmaları alanında gıda konusuna öncelik veriyor.

Bu kapsamda iş ortağı işletmeler ve kullanıcılarının da dahil olduğu pek çok projeye imza atıyor. Son olarak birlikten lezzet doğar girişimi ile askıda yemek bağışını başlatan Yemeksepeti, böylece kullanıcılarının yemek siparişi verirken aşevlerine sağlıklı ve sıcak yemekleri bağış yapabilecekleri bir proje tasarladı ve bu kapsamda sunulan menülerdeki ücret indirimlerini de finanse etti.

23 Nisan projesiyle bu kez çocukların gıda sürdürülebilirliği alanında gelişimine odaklanan Yemeksepeti, bu alandaki öncü çalışmalarına yenilerini ekleyerek gıdanın korunmasında sorumluluk üstlenmeye devam edecek.

YORUMLAR
500
Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor Denizli'de 3 bin 500 öğrenci Anadolu masallarıyla buluşuyor Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi açıldı Bozüyük'te 23 Nisan Tipografi Afiş Sergisi açıldı

Ulusal Egemenlik, Yemek Tarifi, 23 Nisan, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti, 23 Nisan'ı gıdanın korunması için çocuklara özel kitap hediyesiyle kutluyor - Son Dakika


Son Dakika
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yemeksepeti, 23 Nisan'ı gıdanın korunması için çocuklara özel kitap hediyesiyle kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement