"Yemeksepeti Nar" ile restoranlar indirimli hizmet ve ürünlerle buluşuyor

Yemeksepeti, yeni projesi "Yemeksepeti Nar" kapsamında seçili markalarla iş birlikleri yapıp, üye restoranlara verimlilik ve tasarruf imkanı sunuyor.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 60 bine yakın restoran iş ortağıyla hizmet veren şirket, yeni projesi Yemeksepeti Nar ile üye restoranlarına gıda, temizlik, akaryakıt ve mutfak malzemesi gibi ürün ve hizmetlerden indirimli olarak faydalanma imkanı sağlıyor.

Yemeksepeti Portakal uygulaması üzerinden giriş yapılabilen "Nar" hizmetinde üye restoranlara indirimler ve avantajlar sunan birçok sektörden çok önemli markalar yer alıyor. Günden güne büyüyen ve yeni markaların katıldığı Nar projesinde halihazırda yer alan Eczacıbaşı, İş Bankası, İpragaz, Lukoil, CRK Global gibi onlarca marka üye restoranlara indirimli hizmet ve ürünler sunarak maliyetlerin düşmesini ve karlılığın artmasını sağlıyor.

Nar projesine katılan markalar da Yemeksepeti'nin 60 bine yakın restoran ve iş ortağına sundukları hizmet ve ürünlerle satış hacimlerini artırıyor ve yeni müşteriler kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CSO) Sertaç Şener, üye restoranlarının Yemeksepeti yolculuğunu yeni faydalarla zenginleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu nedenle üye restoranları, seçili markaların sunduğu indirimli hizmet ve ürünlerle buluşturmak için Yemeksepeti Nar projesini başlattıklarını aktaran Şener, Yemeksepeti üye restoranlarının işlerini geliştirmek için kullanmakta oldukları Portakal platformu üzerinden Yemeksepeti Nar hizmetine kolayca ve ücretsiz olarak ulaşılabileceklerini ifade etti.

Şener, proje sayesinde restoranların tasarruf yaparak maliyetlerini düşüreceklerini, karlılıklarını ve verimliliklerini artıracaklarını vurgulayarak, "Yemeksepeti Nar projesine katılan markalarımız da restoranlarımızla birlikte yeni müşterilere ulaşacaklar ve satış hacimlerini artırma fırsatı yakalayacak. Nar bereketiyle herkesin kazanacağı bu hizmetle ekonomiye katkı sunduğumuz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.