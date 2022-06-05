Yemeksepeti'nden Çevre Haftası'na "Sıfır Atık Çantası"yla destek

Yemeksepeti, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında 250 bin kullanıcıya çevre dostu çantalar ulaştıracak.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Çevre Haftası kapsamında bu yıl, sektör temsilcilerinin desteğiyle anlamlı bir farkındalık projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Çevre Haftası boyunca 10 milyon vatandaşa Sıfır Atık Çantası ulaştırılacak.

Yemeksepeti'nin de katılımcıları arasında yer aldığı proje kapsamında, 5-10 Haziran 2022'de Yemeksepeti Market'ten verilecek siparişlerle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 250 bin kullanıcıya çevre dostu çanta hediye edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "sıfır atık" ve "sıfır atık mavi" projeleri ile atıkların denizlere ulaşarak kirliliğe neden olmasının önüne geçiliyor. Proje başlangıcından bu yana 16,5 milyon ton kağıt/karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 0,4 milyon ton metal ve 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye geri kazandırılırken, toplanan atıklardan 30 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı.

3 milyon ton sera gazı salınımının önlendiği proje sayesinde 265 milyon ağaç kurtarıldı. 550 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi, yaklaşık 3,8 milyar TL tasarruf edildi, 22 bin 746 ton sera gazı salımı da engellendi.