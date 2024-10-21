Yemeksepeti\'nden Yeşil Ofis Diploması

Ekonomi

Yemeksepeti, ofis operasyonlarındaki çevresel etkisini azaltmak ve sürdürülebilir iş yapısını güçlendirmek amacıyla Yeşil Ofis Diploması'nı yenilediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeşil Ofis Programı'ndaki ikinci yılını tamamlayan Yemeksepeti, çevre dostu uygulamalarını geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, ofis operasyonlarında istikrarlı bir şekilde yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları sayesinde bu yıl da Yeşil Ofis Diploması'nı yenilemeye hak kazandı.

Yemeksepeti, çalışanlarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve eğitici iletişimlerle çevre bilincini yükseltiyor. Ofiste tek kullanımlık plastik kullanımını tamamen sonlandıran Yemeksepeti, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme gönderilmesi konusunda iki yıldır başarılı projelere imza atıyor. Bu yıl, özellikle gıda israfını azaltmaya odaklanan şirket, 986 kilogram kahve posasını ileri dönüştürerek yüzde 7'lik atık azaltma hedefini gerçekleştirdi.

Yemekhanedeki gıda atığı yüzde 13,2 azaltıldı

Ofis operasyonunda gıda israfını önlemeye yönelik de yenilikçi adımlar atan Yemeksepeti, son olarak geçen yıl, yemekhanesinde hayata geçirdiği bir projeyle israfı önemli ölçüde azalttı. Şirket, uygulamaya koyduğu "akıllı tartı sistemi" ile gıda atığını yüzde 13,2 oranında azaltarak günlük ortalama 29,6 kilograma düşürdü.

2020'den bu yana karbon salımlarını dengelemeye devam eden şirket, karbon sıfırlama çalışmalarında dördüncü yılını geride bıraktı. 2023'te, bir önceki yıla kıyasla operasyonel verimlilik artırma çabalarıyla "Kapsam 1 ve Kapsam 2" emisyonlarını yüzde 36 düşüren şirket, enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gibi sürdürülebilir adımlarla bu süreci daha ileriye taşımayı planlıyor. Bu çabalar, Yemeksepeti'nin çevresel etkilerini minimize etme ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye tarafından verilen Yeşil Ofis Diploması, ofislerde çevreye duyarlı tercihlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Bu diplomayı alabilmek için şirketlerin çalışan bilincini artırmaları, doğal kaynak tüketimlerini azaltmaları, atık yönetimi uygulamaları yapmaları ve tek kullanımlık plastiklerin kullanımını en aza indirmeleri gerekiyor.

Sürdürülebilir satın alma süreçleri, minimum karbon emisyonu yaratacak ulaşım yöntemleri, gıda israfının azaltılması ve karbon ayak izinin düşürülmesi gibi kriterler de diplomayı almak için yerine getirilmesi gereken koşullar arasında yer alıyor. Yemeksepeti, ofis operasyonlarında bu kriterleri başarıyla karşılayarak sürdürülebilirlik alanındaki gelişim yolculuğunu pekiştiriyor.