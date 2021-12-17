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Yemeksepeti'ne 'Banabikurye' şoku - Son Dakika

Yemeksepeti'ne 'Banabikurye' şoku

17.12.2021 16:45
Yemeksepeti'ne 'Banabikurye' şoku

Türkiye pazarına 2017 yılında "Banabikurye" markasıyla giren uluslararası hızlı teslimat platformu Dostavista'nın, Yemeksepeti'ne karşı "Banabi" markasının kullanımından ötürü açmış olduğu davada ara karar verildi.

Türkiye pazarına 2017 yılında "Banabikurye" markasıyla giren uluslararası hızlı teslimat platformu Dostavista'nın, Yemeksepeti'ne karşı "Banabi" markasının kullanımından ötürü açmış olduğu davada ara karar verildi. Mahkemeye göre Yemeksepeti, 2 milyon 500 bin TL tutarındaki teminatı ara karardan itibaren 1 hafta içerisinde mahkemeye yatırmazsa, Banabi uygulaması devre dışı kalabilir.

Teslimat sektörüne hız ve kalite kazandırma misyonu ile 6 şehirde kuryeler ile kullanıcıları bir araya getiren teslimat platformu Banabikurye, sahibi olduğu "Banabi" markasının Yemeksepeti tarafından izinsiz kullanılması nedeniyle İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde marka tescilinin iptali, markaya tecavüzün tespiti ve tazminat istemli dava açmıştı. İki yıldır devam eden davada perşembe günü ara karar verildi ve mahkeme, izinsiz kullanımın Banabikurye'nin imaj ve itibarını zedeleyecek ölçüde olduğu gerekçesi ile Yemeksepeti aleyhine ara karar verdi. Verilen ara karar sonrasında Yemeksepeti'nin, Banabikurye'ye yüklü miktarda tazminat ödeme riskinin arttığı görülüyor.

Mahkeme kararını değerlendiren Banabikurye Ülke Müdürü Arda İpekçi, marka hakkının ihlali sürecinin teslimat teknolojileri alanında lider firmalardan Banabikurye'nin planlı ve sistemli büyümesi esnasında karşılaşılan büyük bir sorun olduğunu, Banabikurye markasının tüketiciler nezdindeki farkındalığının yanlış yönlere gitmesine sebep olarak kendilerini önemli ölçüde zarara uğrattığını ve bu nedenle dava açtıklarını belirtti. Mahkemenin ara kararından dolayı memnuniyetlerini belirten İpekçi, bundan sonraki süreçte Banabikurye'nin büyümesi ve gelişmesi için çalıştıklarını, önlerindeki bir engeli daha aştıklarını ve süreçte kararlılıkla ilerleyeceklerini de ayrıca beyan etti.

Ara karar ile muhtemel tazminat için hesaplama sürecinin başlayacağı 2022 Mayıs ayında, ilk aşamasının tamamlanması beklenen yargılamanın ardından Yemeksepeti'nin web sitesinde, uygulamasında ve sosyal medya hesaplarında "Banabi" markasının kullanımının herhangi bir uzlaşma olmaması halinde son bulması bekleniyor. - İZMİR

Yemeksepeti'ne 'Banabikurye' şoku
Yemeksepeti'ne 'Banabikurye' şoku

Türk Lirası, İstanbul, Türkiye, Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti'ne 'Banabikurye' şoku - Son Dakika Ekonomi


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