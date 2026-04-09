Yemeksepeti'ne Üçüncü Yeşil Ofis Diploması

Yemeksepeti, WWF- Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) "Yeşil Ofis Diploması"nı üçüncü kez almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir gelecek için çalışmalarını sürdüren Yemeksepeti, merkez ofisi "Yemeksepeti Park"ta yürüttüğü çevreci uygulamalar nedeniyle söz konusu ödüle layık görüldü.

WWF-Türkiye'nin "Yeşil Ofis-Yeşil Dönüşüm Devam Programı" kriterlerini başarıyla tamamlayan şirket, üçüncü kez elde ettiği sertifikayla çevre dostu ofis yönetimindeki istikrarını ve doğaya sorumluluk bilincini tescilledi. Program çerçevesinde ofislerdeki ekolojik ayak izini azaltmayı hedefleyen şirket, enerji tasarrufu, atık yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı alalarında çalışmalar yürütüyor.

WWF-Türkiye tarafından şirkete iletilen tebrik mesajında, Yeşil Ofis ekibinin özverisi ve kararlılığı vurgulanırken, diplomanın "devam eden bir dönüşüm sürecinin" parçası olduğu ifade edildi.

Yemeksepeti akıllı tartı sistemiyle gıda atığını yüzde 13,2 azalttı

Yeşil Ofis hedefleri kapsamında 2024'te gıda israfını odağına alan şirket, yemekhanesinde hayata geçirdiği akıllı tartı sistemiyle gıda atığını yüzde 13,2 azaltarak günlük ortalama 29,6 kilogram seviyesine indirdi.

Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla kağıt ve plastik atıklarının yanı sıra 986 kilogram kahve posasını ileri dönüştüren Yemeksepeti, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2025'te enerji yönetimi alanında da sonuçlar elde etti. Şirket, ofis kullanım alanlarının çevreci yaklaşımla optimize edilerek daraltılması sayesinde toplam elektrik tüketiminde yüzde 15,66 düşüş sağladı. Fiziki alan iyileştirmelerinin yanı sıra ofisteki elektronik cihazların kullanımına yönelik doğa dostu düzenlemeler ve çalışanların çevre bilincini artıran şirket içi uygulamalar, tasarruf oranının yakalanmasında rol oynadı.

Yemeksepeti Park'ta tüketilen elektriğin yüzde 100'ünü I-REC sertifikasıyla dengeleyerek tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan şirkette çalışanlar, sürece aktif katıldı. 2023'ten bu yana ofiste tek kullanımlık plastikler tamamen kaldırılırken, basılı dokümanlarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı ve su tasarrufu için hayata geçirilen "perlatör" uygulamalarıyla her bir çalışan yeşil dönüşümün parçası haline getirildi. Çalışanların çevre bilincini artırmak amacıyla eğitim ve aktiviteler de düzenlendi.

Şirket, Yeşil Ofis-Yeşil Dönüşüm Programı faaliyetlerine ek olarak operasyonel verimlilik çalışmaları sayesinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 36 azaltarak karbon ayak izini küçültme yolunda da adım attı.

WWF-Türkiye Yeşil Ofis Programı, ofislerdeki doğal kaynak tüketimlerini azaltmak, atık yönetimini iyileştirmek, karbon emisyonlarını düşürmek ve sürdürülebilir satın alma yöntemlerini teşvik etmek amacıyla kurumlara yönelik uygulanıyor. Belirlenen taahhütleri yerine getiren ve gelişim gösteren kurumlar, yapılan değerlendirmeler sonucunda Yeşil Ofis Diploması ile ödüllendiriliyor.