Yemeksepeti Yönetim Ekibine Yeni İsimler Katıldı

Yemeksepeti, yenilikçi vizyonunu hayata geçirecek stratejik hedeflerine ivme kazandırmak üzere yönetim ekibine yeni isimler ekledi. Pazaryeri deneyiminden lojistiğe, insan kaynaklarından ticari operasyonlara kadar geniş bir yelpazede yapılan bu görevlendirmeler, şirketin geleceğine yön verecek.

Türkiye'nin önde gelen yemek sipariş markalarından Yemeksepeti, yönetim ekibine yeni isimler ekledi. Teknoloji, operasyon, İK ve ticari alanlarda fark oluşturan isimler, şirketin hem çalışan deneyimi hem de müşteri memnuniyeti odaklı geleceğine katkı sağlayacak. Lojistikten insan kaynaklarına, pazaryerinden gelir yönetimine kadar uzanan bu yeni yapı, Yemeksepeti'nin yenilikçi ve dinamik yapısına paralel olarak tasarlandı. Şirket, bu adımla birlikte hem içsel verimliliği hem de paydaş memnuniyetini daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Aşkın Bostancıoğlu, Head of People (İnsan ve Kültür Lideri)

Aralık 2021'de Yemeksepeti ekibine katılan ve Head of People görevine atanan Aşkın Bostancıoğlu, şirketin çalışan deneyimini dönüştüren pek çok projeye öncülük etti. ING ve Finansbank gibi kurumlarda kazandığı deneyimi, Yemeksepeti'nde Genç Yetenek Programı, hibrit çalışma modeli ve çalışan izin politikaları gibi yenilikçi uygulamalarla hayata geçirdi. Bostancıoğlu, aynı zamanda sertifikalı bir koç olarak çalışanların bireysel gelişimine de katkı sağlıyor.

Furkan Nebioğlu, CCO (Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

2005 yılından itibaren aktif iş hayatında yer alan Furkan Nebioğlu, kariyeri boyunca farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çeşitli rollerde görev yaptı. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki bu çok yönlü deneyimi, ona stratejik bakış açısı ve operasyonel derinlik kazandırdı. 2020 yılında Yemeksepeti'ne katılan Nebioğlu, Market ve Express birimlerinin kurulmasında aktif rol oynayarak teslimat yapısının dönüşümüne ve maliyet verimliliğine önemli katkılar sağladı. Şubat 2025 itibarıyla CCO (Chief Commercial Officer - Ticaretten Sorumlu GMY) olarak atanarak Satış ve Ticaret ekiplerinin yönetimini üstlenen Nebioğlu; bu rolde şirket gelirlerinin artırılmasına yönelik stratejilere öncülük ediyor.

İsmet Hıdır, Head of Marketplace (Pazaryeri Deneyimi Lideri)

Gastronomi ve kurumsal inovasyon alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan İsmet Hıdır, Yemeksepeti'nde Head of Marketplace Experience olarak görev alıyor. Dünyaca tanınmış markalarda ürün geliştirme ve Ar-Ge projelerine liderlik eden Hıdır, pazaryeri deneyimini bütünsel bir bakış açısıyla yönetiyor. Kasım 2021'den bu yana Yemeksepeti'nde önemli projelere imza atan Hıdır, tüm paydaşları kapsayan deneyim metriklerinin optimizasyonundan sorumlu.

Murat Arman, Lojistik Direktörü

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve University of Sussex Kurumsal ve Finansal Risk Yönetimi yüksek lisans mezunu olan Murat Arman, kariyerine 2012 yılında başladı. 2020'de Yemeksepeti'ne katıldı. Senior Project Manager ve Senior Business Development Manager rolleriyle yemek dikeyinin iş modeli dönüşümüne liderlik eden Arman; platform teslimatının büyümesi ve karlılığında önemli rol oynadı. Şubat 2025 itibarıyla Lojistik Direktörü görevine atanan Arman, operasyonel verimlilik ve teslimat kalitesi odaklı yönetimi sürdürüyor. - İSTANBUL