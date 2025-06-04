Yemeksepeti Yönetim Ekibine Yeni İsimler Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yemeksepeti Yönetim Ekibine Yeni İsimler Katıldı

Yemeksepeti Yönetim Ekibine Yeni İsimler Katıldı
04.06.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemeksepeti, stratejik hedeflerini desteklemek için yönetim ekibine yeni isimler ekledi.

Yemeksepeti, yenilikçi vizyonunu hayata geçirecek stratejik hedeflerine ivme kazandırmak üzere yönetim ekibine yeni isimler ekledi. Pazaryeri deneyiminden lojistiğe, insan kaynaklarından ticari operasyonlara kadar geniş bir yelpazede yapılan bu görevlendirmeler, şirketin geleceğine yön verecek.

Türkiye'nin önde gelen yemek sipariş markalarından Yemeksepeti, yönetim ekibine yeni isimler ekledi. Teknoloji, operasyon, İK ve ticari alanlarda fark oluşturan isimler, şirketin hem çalışan deneyimi hem de müşteri memnuniyeti odaklı geleceğine katkı sağlayacak. Lojistikten insan kaynaklarına, pazaryerinden gelir yönetimine kadar uzanan bu yeni yapı, Yemeksepeti'nin yenilikçi ve dinamik yapısına paralel olarak tasarlandı. Şirket, bu adımla birlikte hem içsel verimliliği hem de paydaş memnuniyetini daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Aşkın Bostancıoğlu, Head of People (İnsan ve Kültür Lideri)

Aralık 2021'de Yemeksepeti ekibine katılan ve Head of People görevine atanan Aşkın Bostancıoğlu, şirketin çalışan deneyimini dönüştüren pek çok projeye öncülük etti. ING ve Finansbank gibi kurumlarda kazandığı deneyimi, Yemeksepeti'nde Genç Yetenek Programı, hibrit çalışma modeli ve çalışan izin politikaları gibi yenilikçi uygulamalarla hayata geçirdi. Bostancıoğlu, aynı zamanda sertifikalı bir koç olarak çalışanların bireysel gelişimine de katkı sağlıyor.

Furkan Nebioğlu, CCO (Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

2005 yılından itibaren aktif iş hayatında yer alan Furkan Nebioğlu, kariyeri boyunca farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çeşitli rollerde görev yaptı. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki bu çok yönlü deneyimi, ona stratejik bakış açısı ve operasyonel derinlik kazandırdı. 2020 yılında Yemeksepeti'ne katılan Nebioğlu, Market ve Express birimlerinin kurulmasında aktif rol oynayarak teslimat yapısının dönüşümüne ve maliyet verimliliğine önemli katkılar sağladı. Şubat 2025 itibarıyla CCO (Chief Commercial Officer - Ticaretten Sorumlu GMY) olarak atanarak Satış ve Ticaret ekiplerinin yönetimini üstlenen Nebioğlu; bu rolde şirket gelirlerinin artırılmasına yönelik stratejilere öncülük ediyor.

İsmet Hıdır, Head of Marketplace (Pazaryeri Deneyimi Lideri)

Gastronomi ve kurumsal inovasyon alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan İsmet Hıdır, Yemeksepeti'nde Head of Marketplace Experience olarak görev alıyor. Dünyaca tanınmış markalarda ürün geliştirme ve Ar-Ge projelerine liderlik eden Hıdır, pazaryeri deneyimini bütünsel bir bakış açısıyla yönetiyor. Kasım 2021'den bu yana Yemeksepeti'nde önemli projelere imza atan Hıdır, tüm paydaşları kapsayan deneyim metriklerinin optimizasyonundan sorumlu.

Murat Arman, Lojistik Direktörü

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve University of Sussex Kurumsal ve Finansal Risk Yönetimi yüksek lisans mezunu olan Murat Arman, kariyerine 2012 yılında başladı. 2020'de Yemeksepeti'ne katıldı. Senior Project Manager ve Senior Business Development Manager rolleriyle yemek dikeyinin iş modeli dönüşümüne liderlik eden Arman; platform teslimatının büyümesi ve karlılığında önemli rol oynadı. Şubat 2025 itibarıyla Lojistik Direktörü görevine atanan Arman, operasyonel verimlilik ve teslimat kalitesi odaklı yönetimi sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gastronomi, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti Yönetim Ekibine Yeni İsimler Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
13:01
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:19:12. #7.13#
SON DAKİKA: Yemeksepeti Yönetim Ekibine Yeni İsimler Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.