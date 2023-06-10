Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine 13 Haziran'da toplanacak. Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar=23,30 TL) yani 11 bin 650 TL alım gücünü işçi tarafının masaya getirmesi bekleniyor.
Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.
Bu veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı.
Asgari ücret için refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor:
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759,40 lira. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551,24 lirasını sosyal güvenlik primi, 200,16 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Son Dakika › Ekonomi › Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte refah payı dahil masadaki 4 formül - Son Dakika