Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte refah payı dahil masadaki 4 formül - Son Dakika
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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte refah payı dahil masadaki 4 formül

10.06.2023 15:11

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine 13 Haziran'da toplanacak. Yeni asgari ücret için 500 dolarlık yani yaklaşık 11 bin 650 TL'lik alım gücünü işçi tarafının masaya getirmesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. Masada 4 formülün olduğu bilinirken, asgari ücretin yüzde 20-40 bandında bir artışla net 10-12 bin TL bandında bir rakam olması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine 13 Haziran'da toplanacak. Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar=23,30 TL) yani 11 bin 650 TL alım gücünü işçi tarafının masaya getirmesi bekleniyor.

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.

11-12 BİN TL BANDINDA OLMASI BEKLENİYOR

Bu veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı.

Asgari ücret için refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor:

  1. Yüzde 20 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 111 TL olacak.
  2. Yüzde 25 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 634 TL, brüt asgari ücret 12 bin 510 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 699 TL olacak.
  3. Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 15 bin 287 TL olacak.
  4. Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 16 bin 463 TL olacak.

YENİ YILDA 8 BİN 500 LİRA OLDU

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759,40 lira. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551,24 lirasını sosyal güvenlik primi, 200,16 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YORUMLAR (2)
  • Filozof sn.: Bu hayat pahalılığı devamettiği müddetce işçi 20 bin alsada 3 ayda eriyecek ve sürünmeye devam edecek.hepsi sömürü düzeninin bir tiyatrosu tek gerçek çözüm halkcı eşitlikci Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Abdullah Coban: Ben yıllarca çalışan şimdi ise işveren olarak hep şunu savundum ne zaman askeri ücrete zam yapılsa çalışanın alım gücü düşüyor her şey ona göre zamla niyor gider kalemleri ayni kalan işletmeler dahi minimum askeri ücret yapılan zam kadar fiyatları yükseltiyor bu işin sonu yuksek işsizlik olarak goruyorum Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte refah payı dahil masadaki 4 formül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte refah payı dahil masadaki 4 formül - Son Dakika
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