Yeni Borsa Projesi Başladı

16.05.2026 16:14
Erzurum'da yeni borsa binası ve iş merkezi projesinin ilk adımı atıldı, ekonomik gelişim hedefleniyor.

Ticaret Borsası, şehrin ticari geleceğine yön verecek olan "Yeni borsa binası ve iş merkezi kompleksi" projesi için ilk resmi adımı attı. Proje kapsamında kurulan Sınırlı Sorumlu Borsa Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin Kuruluş Genel Kurul Toplantısı; Bakanlık Temsilcisi Muhammet Vehbi Yakut nezaretinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Proje Geliştirme ve İnceleme Komisyonu Başkanı Cemal Aras ile Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıyla birlikte "Yeni Borsa Binası ve İş Merkezi Kompleksi" projesinin resmen başlatıldığı bildirildi.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, projenin yalnızca fiziki bir yatırım olmadığını belirterek, Erzurum'un ekonomik gelişimine katkı sunacak önemli bir vizyon projesi olduğunu ifade etti. Başkan Oral, yeni kompleksin üyeler arasındaki ticari iş birliklerini güçlendireceğini, ortak yatırım kültürünü geliştireceğini ve kurumsal sinerjiyi artıracağını vurguladı.

Projenin aynı zamanda Erzurum iş dünyasında birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendireceğine dikkat çekildi. Şehrin ticaret hayatına yeni bir ivme kazandırması hedeflenen yatırımın temelinin ise önümüzdeki süreçte atılacağı belirtildi.

Erzurum Ticaret Borsası yetkilileri, şehrin ekonomik geleceğine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, yatırımın Erzurum'a ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

