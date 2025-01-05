Yeni Çamaşır Kurutma Makinesi Düzenlemeleri - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Çamaşır Kurutma Makinesi Düzenlemeleri

Çamaşır kurutma makineleri için çevre dostu tasarım ve enerji etiketleme gereklilikleri belirlendi.

05.01.2025 10:16
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Piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin çevreye duyarlı tasarımları ile etiketleme ve ilave ürün bilgisine yönelik gereklilikler tespit edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" ile "Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğlerle piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve bu makinelerin piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulmasıyla ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi sağlama şartları belirlendi.

Buna göre, bu ürünlerde "eko" program için belirtilen anma kapasitesi, makinenin tüm pamuklu programları arasında belirtilen en yüksek anma kapasitesinden daha düşük olamayacak.

"Normal", "günlük", "düzenli" ve "standart" ifadeleri ve bunların Avrupa Birliği (AB) dillerindeki çevirileri, makinelerin program adlarında tek başına veya diğer bilgilerle kullanılamayacak.

Bu makinelerde enerji tüketimi, yoğunlaşma verimliliği, program süresi ve nihai nem içeriği eş zamanlı ölçülecek.

İmalatçılar, ithalatçılar veya yetkili temsilciler, tebliğde düzenlenen parametrelerin beyan edilen değerlerinden herhangi biri için daha olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla ürünlerin davranışını veya özelliklerini değiştiren özel test talimatları belirleyemeyecek.

Bu kişiler, ayrıca, herhangi bir değeri kötüleştirecek şekilde, hizmete alındıktan kısa bir süre sonra söz konusu makinelerin davranışlarını veya özelliklerini değiştirmek üzere tasarlanmış ürünleri piyasaya arz edemeyecek veya hizmete sunamayacak.

Ürünler, karekodun bulunduğu etiketle tedarik edilecek

Anılan ürünler, karekod, ticari marka, model tanımlayıcısı gibi bilgilerin yer aldığı etiketle tedarik edilecek. Tedarikçiler ise satıcı tarafından özellikle talep edilmesi halinde, ürün bilgi formunun basılı halde hazır bulundurulmasını sağlayacak.

Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir modeli için hazırlanan görsel reklamın, internette yer alanlar da dahil olmak üzere, bu modelin enerji verimliliği sınıfını ve etiket üzerinde mevcut olan enerji verimliliği sınıflarının aralığını içermesi sağlanacak.

Ev ve büro tipi elektronik cihazlara ilişkin de düzenleme yapıldı

Öte yandan "Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, piyasaya arz edilen veya hizmete sunulan ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki elektrik enerjisi tüketimiyle ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekleri belirlendi.

Buna göre cihazın kapalı konumda güç tüketimi 0,5 vatı geçemeyecek.

İmalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, test sırasında ürünlerin performanslarını otomatik olarak değiştirerek özellikle tepki verecek şekilde tasarlanmış cihazı piyasaya arz edemeyecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Çamaşır Kurutma Makinesi Düzenlemeleri - Son Dakika

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