Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı

Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, tarımsal destekleme modelinin tanıtım toplantısı yapıldı.

12.11.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Yeni Destekleme Modeli ile ilgili tanıtım toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen program kapsamında yürürlüğe konulan Yeni Destekleme Modeli ile ilgili tanıtım toplantılarının üçüncüsü, Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney, Çatakörencik ve Çatakgeriş köylerinde gerçekleştirildi.

Köy halkının katılım sağladığı toplantıda vatandaşlar, yeni destekleme modelinin detaylarını öğrenme fırsatı buldu. Türkeli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince toplantılarda çiftçilere, modelin getirdiği yenilikler ve avantajlar hakkında bilgiler verdi. Yeni modelin, çiftçilerin finansal desteklerden daha etkin yararlanmalarını sağlayacağı vurgulandı.

Toplantılara katılan köy sakinleri, destekleme modelinin, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artırma ve köy ekonomilerini güçlendirme adına önemli bir adım olduğunu ifade ettiler. Ayrıca, bakanlık tarafından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin, tarımda verimliliği artırmada ve çevresel sürdürülebilirlik sağlama konusunda büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorlar.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri yerinde görmek ve çiftçilerin ihtiyaçlarını doğrudan dinlemek için bu tür toplantılara devam edeceklerini belirttiler. - SİNOP

Kaynak: İHA

Türkeli, Ekonomi, Güncel, Tarım, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:15 Çin’de Araç Kalabalığa Daldı: 20 Yaralı Çin'de Araç Kalabalığa Daldı: 20 Yaralı
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
19:23 Başkan seçilen Trump’tan ilk atama Başkan seçilen Trump'tan ilk atama
19:08 Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye’den Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye'den
18:51 Serbest bırakılan Serdar Ortaç’tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü
18:47 Ferdi Kadıoğlu aylarca forma giyemeyebilir Ferdi Kadıoğlu aylarca forma giyemeyebilir
18:44 Aydın’da demiryolunda bomba alarmı Aydın'da demiryolunda bomba alarmı
18:40 Şef Danilo Zanna, İzmir Filo D’olio ile Ospitalita Italiana ödülüne layık görüldü Şef Danilo Zanna, İzmir Filo D'olio ile Ospitalita Italiana ödülüne layık görüldü
18:32 Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 14:50:36. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.