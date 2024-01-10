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Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma uygulanmıyor - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma uygulanmıyor

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yeni doğum yapmış annelere yarı zamanlı çalışma konusunda hak tanındığını ancak bunun uygulanmadığını ifade ederek, 'Doğum sonrası yarı zamanlı çalışılsın' dedi. Yazgan, kamu kurumlarında çalışan ve doğum yapan annelerin çalışma saatleriyle ilgili mağdur olduklarını açıkladı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma uygulanmıyor
10.01.2024 - 13:38,
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yeni doğum yapmış annelere yarı zamanlı çalışma konusunda hak tanındığını ancak bunun uygulanmadığını ifade ederek, "Doğum sonrası yarı zamanlı çalışılsın" dedi.

Büro Memur- Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu kurumlarında çalışan ve doğum yapan annelerin çalışma saatleriyle ilgili mağdur olduklarını açıkladı. Yazgan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri kapsamında, yeni doğum yapmış annelere yarı zamanlı çalışma konusunda hak tanındığını ancak bunun uygulanmadığını savundu. Yeni doğum yapmış memur bir annenin talebi halinde yarı zamanlı çalışma hakkının Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlendiğini belirten Yazgan, konunun aileler tarafından sık sık yargıya taşındığını ve davaların tümünün kamu görevlileri lehine sonuçlandığını söyledi.

Devlet Memurları Kanunun Ek 43 üncü Maddesinde Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma nasıl yapılacağının belirlendiğini ifade eden Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, ilgili maddede 'doğum sonrası analık izninin veya tercih edilmesi durumunda 104. Maddenin (f) bendinde öngörülen doğum sonrası yarım zamanlı çalışma süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden başlamak üzere, ilgili mevzuat uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihe kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler' hükmüne yer verildiğini söyledi.

Kişi taleplerinin, var olan kanun maddeleri gereği, kurumlar tarafından yerine getirilmesi gerektiğin aktaran Yusuf Yazgan, "Doğum yapan memurun yarım ücretli yarım zamanlı çalışma talebinin yerine getirilmesi ile devlete herhangi ilave bir yük getirmeksizin her şeyden önce çocuklar anne sevgi ve şefkatinden uzak kalmayacak, iş ve aile dengesi daha rahat kurulabilecek hem aile hem devlet kazançlı çıkacak" ifadelerini kullandı.

Yeni doğum yapan kamu görevlilerinden çok sayıda şikayetler aldıklarını belirten Yusuf Yazgan, kurumların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkmadığı gerekçesiyle yarı zamanlı çalışma başvurularını reddettiklerini söyledi. "Kamu görevlileri tarafından açılan davaların büyük çoğunluğu memur arkadaşlarımızın lehine sonuçlanıyor" diyen Yazgan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda zaten ilgili hükmün bulunduğunu ve kararname ile düzenlenmesi gereken bir durumun olmadığını söyledi.

Yazgan, mağduriyet ve uygulama farklılıklarının son bulması adına konuya ilişkin yönetmeliğin bir an önce çıkarılması çağırısında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma uygulanmıyor - Son Dakika


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