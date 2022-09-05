Dolar 18,21 Tl, Euro da 18,01 TL'den Yeni Haftaya Başladı - Son Dakika
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Dolar 18,21 Tl, Euro da 18,01 TL'den Yeni Haftaya Başladı

05.09.2022 10:12

Yeni haftaya dolar 18,21 TL'den, euro da 18,01 TL seviyesinden başladı. Ayrıca haftanın ilk işlem gününde euro dolar karşısında ilk kez 0,99 seviyesinin altını gördü. Bu rakamla euro 20 yılın en düşük seviyesine de gerilemiş oldu.

Yeni haftaya dolar 18,21 TL, euro da 18,01 TL seviyesinden başladı. Ayrıca haftanın ilk işlem gününde euro, dolar karşısında ilk kez 0,99 seviyesinin altını gördü. Bu rakamla euro 20 yılın en düşük seviyesine de gerilemiş oldu.

Döviz kurundaki dalgalanma sürüyor. Geçen haftayı 18,22 TL'den kapatan dolar yeni haftanın ilk gününe 18,21 TL'den başladı. Haftayı 18,23 TL'den kapatan euro da dolar karşısında ilk kez 0,99 seviyesinin altını gördü, yeni haftaya 18,01 TL'den başladı. Bu rakamla euro 20 yılın en düşük seviyesine de gerilemiş oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 18,21 Tl, Euro da 18,01 TL'den Yeni Haftaya Başladı - Son Dakika

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