Yeni karavanlar ve tekerlekli mobil evler Karavan Show Eurasia'da görücüye çıktı

Yeni karavan modelleri ve tekerlekli mobil evlerin (tiny house) görücüye çıktığı Karavan Show Eurasia kapılarını açtı.

Birleşik Fuar AŞ (BİFAŞ) tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve geniş katılımcı yelpazesiyle turizm profesyonellerine, seyahat ve doğaseverlere son teknoloji ve tasarım ürünler sunan fuar başladı.

100 firmanın 250 markayla katıldığı, yerli ve yabancı 30 binden fazla profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarda, sektörel üreticiler ve nihai tüketiciler bir araya geliyor.

En güncel karavan ve tekerlekli mobil ev modellerinin görücüye çıktığı fuarda, içerisinde mutfak, banyo, tuvalet, salon ve yatak odası gibi birçok alanı bulunduran araçlar meraklılarını bekliyor.

Karavan Show Eurasia'da; motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar ve seyahat römorklarına ilaveten karavan, iç dekorasyon ürünleri, güneş panelleri, uydu sistemleri, duş ve su sistemleri gibi her türlü ürün ve hizmet sağlayıcısı yer alıyor.

Fiyatlar 60 bin liradan başlıyor

Kovid-19 ile karavan ve tekerlekli mobil evlere artan ilgi sonrası fuarın hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısında artış yaşanırken, fuarın minimal yaşam konsepti ve karavan tatilciliği konusunda önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.

Fuarda, fiyatları 60 bin liradan başlayıp 1 milyon liraya uzanan yaklaşık 300 adet karavan ve tekerlekli mobil ev sergileniyor.

Bir firma tarafından özel olarak üretilen ve değeri 3 milyon lira olan off road karavan ise ilgi çeken araçlar arasında yer alıyor.

"En güncel modeller sergileniyor"

BİFAŞ Genel Müdürü Erdem Taylanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 gün sürecek fuarda Türkiye'deki karavanseverleri bir araya getirdiklerini, yaklaşık 30 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda fuarın tanıtım çalışmalarını bugüne kadar sürdürdüklerini aktaran Taylanlı, katılımcılar için ciddi bir ticari ortam hazırladıklarını, bunun keyfini çıkartacaklarını ifade etti.

Taylanlı, 100 firmanın 250 markayla fuara katıldığını, yabancı şirketlerin Türkiye temsilcilerinin de etkinlikte bulunduğunu belirterek, "Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin görebileceğiniz önemli markalar fuarda temsil ediliyor. Burası bir lansman fuarı. Dolayısıyla buradaki bütün katılımcıların ürünleri aslında 2023 modelleri. En yeni ve güncel modeller sergileniyor." dedi.

"Karavan sektörü 600 milyon dolarlık ciroya ulaştı"

Erdem Taylanlı, Kovid-19 sonrası karavan turizmine ilginin artmasına işaret ederek, sektörün geçen yıl yüzde 200 büyüdüğünü söyledi. Taylanlı, "Karavan sektörünün yıllık cirosu 600 milyon dolara ulaştı. Hem üretimde hem de ihracatta önemli ve güzel gelişmeler yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Hem çekme hem de motorlu karavanlarda ilginin son derece yüksek olduğunu kaydeden Taylanlı, 8 milyonu Avrupa'da olmak üzere dünyada tescilli 30 milyon karavan bulunduğunu bildirdi.

Taylanlı, sadece geçen yıl dünya genelinde 1 milyon karavanın tescil edildiğini aktararak, "Türkiye'de daha yolun çok başındayız. Şu anda rakamlara göre 8 bin karavan var. Dolayısıyla gideceğimiz çok yol var. Kamp alanlarının gelişmesi lazım. Kampçılığın ve karavancılığın turizm literatürü olarak yer alması lazım." diye konuştu.

"Son dönemde en çok 4 kişilik karavan tercih ediliyor"

Fuara katılan firmaların temsilcileri de ilk gün olmasına rağmen fuara olan ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, ciddi bir ticari hacim beklediklerini söyledi.

Yetkililer, şu anda Türkiye'de en çok 4 kişilik karavan tipinin tercih edildiğini belirterek, bir ailenin alıp kullanabileceği karavanların 150 bin liradan başladığını bildirdi.