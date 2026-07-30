Yeni Reklam Düzenlemesi Yürürlüğe Giriyor - Son Dakika
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Yeni Reklam Düzenlemesi Yürürlüğe Giriyor

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Ticaret Bakanlığı, astrolog ve bahis reklamlarını yasaklayan yeni düzenlemeyi 1 Ağustos'ta uygulamaya alıyor.

Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle astrolog, medyum ve benzeri hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve şans oyunları reklamlarının yasak kapsamını genişletti.

Ticaret Bakanlığı, reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, dijital mecralarda güvenilir bir reklam ortamı oluşturmak ve hukuka aykırı tanıtımlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Yeni düzenlemeyle, falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletildi ve yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alındı.

Söz konusu düzenleme ile tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesi, yanıltıcı reklamların engellenmesi ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının güçlendirilmesi amaçlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara karşı denetimlerinin etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Reklam Düzenlemesi Yürürlüğe Giriyor - Son Dakika

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