Yeni Sigara Filtresi Üretim Yönetmeliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yeni Sigara Filtresi Üretim Yönetmeliği

03.07.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de sigara filtresi üretimi için yeni şartlar belirlendi; tesis kurma kapasiteleri artırıldı.

Türkiye'de sigara filtresi üretmek isteyenlerden, tek vardiyada 2 milyar adet yıllık üretim kapasitesine, filtre çubuğu üretim bölümleri dahil tam ve yeni teknolojiye, yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış makineye sahip tesis kurmaları şartı aranacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Sigara Filtresi Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, sigara filtresi üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması, sigara filtresinin üretimi, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile tüm bu işlemlerin denetimine yönelik usul ve esaslar düzenlendi. Usul ve esaslar, bu mamulün tüketiminin neden olduğu kamusal, toplumsal, tıbbi ya da çevresel nitelikteki her türlü zararlı etkiler göz önünde bulundurularak yapıldı.

Buna göre, Türkiye'de sigara filtresi üretmek isteyenlerin, yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada 2 milyar adet, filtre çubuğu üretim bölümleri dahil tam ve yeni teknolojiye sahip, yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış makine içeren tesis kurmaları gerekecek. Tesis yeri, organize sanayi bölgesi ya da sanayi alanında, en az 1000 metrekarelik kapalı alana sahip bir bina olacak şekilde planlanacak. Ayrıca bu üretim tesislerinde ham madde, malzeme, mamul ambarlarının ayrı ayrı ve tesis sahası içinde bulunması şartı aranacak. Üretim akışı ile makineler, üretilmesi planlanan ürünün üretim şekline uygun olarak projelendirilecek.

Tesis kurmak isteyenler, Bakanlığa bildirimde bulunacak

Sigara filtresi üretimiyle ilgili tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, izin taleplerini içeren dilekçelerini, Bakanlığa iletecek. Başvuru dosyaları, en geç 30 gün içinde incelenecek, tespit edilen eksiklikler ise bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlanacak. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi durumunda, başvuru işleme konulamayacak. Üretim tesisi projesinde yapılacak değişiklikler için işlem öncesi, Bakanlıktan izin alınması veya bildirimde bulunması gerekecek.

Firmalar, ihtiyaçları olan ham maddeleri, Bakanlığa bildirimde bulunarak iç veya dış piyasadan temin edebilecek. Tesis kurma uygunluk belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler, üretim ve faaliyet uygunluk belgesi almadan önce makine çalışma testlerinde, ürün denemelerinde veya deneme üretiminde kullanmak için Bakanlıktan izin alarak, iç veya dış piyasadan ham madde alabilecek. Ham maddeler, üretim ve faaliyet izni alındıktan sonra üretim ve faaliyet uygunluk belgesi ile temin edilecek. Üretim için iç veya dış piyasadan satın alınan ham maddeler, satıcısına iade edilmesi veya ihracat haricinde satışa konu edilemeyecek.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Sigara Filtresi Üretim Yönetmeliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den Çocukları için geceden sıraya girdiler Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
Jude Bellingham, Arda Güler’i çıldırttı Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
Depreme böyle yakalandılar Korku dolu anlar Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra... Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu

10:29
Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu
10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
07:09
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
16:41
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti
16:35
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
16:31
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
16:28
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
15:58
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
15:57
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 11:14:35. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Sigara Filtresi Üretim Yönetmeliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.