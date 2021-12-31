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Yeni yılda ithal edilecek çeşitli ürünlere ilişkin denetim tebliğleri yayımlandı - Son Dakika

Yeni yılda ithal edilecek çeşitli ürünlere ilişkin denetim tebliğleri yayımlandı

31.12.2021 17:43
Yeni yılda ithal edilecek çeşitli ürünlere ilişkin denetim tebliğleri yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca, yeni yılda çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi.

Ticaret Bakanlığınca, yeni yılda çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi.

Bakanlığın ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin 4. mükerrer sayısında yayımlandı.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği, standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği ile bakanlığın özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, insan sağlığı ve güvenliğiyle hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Bakanlığın kontrolüne tabi ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Bakanlığın ayrıca, Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği, CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği, Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği, Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği, Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği, Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği, Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliği, Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği, Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği yayımlandı.

Ürün güvenliğiyle ilgili cezalar

Öte yandan, Bakanlığın "7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında söz konusu cezalar, 1 Ocak 2022'den itibaren yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranında artırıldı. Kanuna aykırı hareket edenler 9 bin 534 lira ila 681 bin lira arasında değişen idari para cezaları ödeyecek.

???????Tebliğler 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Ticaret, Gazete, Tarım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni yılda ithal edilecek çeşitli ürünlere ilişkin denetim tebliğleri yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yeni yılda ithal edilecek çeşitli ürünlere ilişkin denetim tebliğleri yayımlandı - Son Dakika
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