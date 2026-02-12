Yeni York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yeni York Borsası Yükselişle Açıldı

12.02.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq, pozitif makroverilerle açılışta yükseliş yaşadı. Ekonomi verileri takipte.

NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 artarak 50.170,27 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 6.957,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 23.142,87 puana çıktı.

Yatırımcılar yayımlanan makroekonomik verilerle şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Şubat ile biten haftada 227 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede dün açıklanan verilere göre ise tarım dışı istihdam, ocakta beklentilerin üzerinde artarak 130 bin kişi yükselirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e gerilemişti.

Analistler, dün iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret eden verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini geciktirebileceği öngörüsüyle pay piyasalarında risk algısının arttığını anımsattı.

Yarın açıklanacak ocak ayı tüketici enflasyonu verilerinin de yatırımcıların odağında bulunduğuna değinen analistler, söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönemde atabileceği adımlara dair daha fazla ipucu verebileceğini kaydetti.

Analistler, mevcut durumda para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine en erken haziran ayında gideceğinin fiyatlandığını belirtti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesi sonrasında yüzde 1 yükseldi.

Tim Hortons, Burger King ve Popeyes gibi zincirlerin sahibi Restaurant Brands International'ın (RBI) hisseleri de tahminlerin üzerinde finansal sonuçlar açıklamasına rağmen yüzde 4 değer kaybetti.

Ticaret cephesinde ise dün ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Donald Trump'ın Kanada'ya uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik tasarı için oylama yapıldı.

Cumhuriyetçilerden de 6 üyenin desteğiyle 211'e karşı 219 oyla geçen tasarının, ABD Senatosu'nda da kabul edilse bile Trump tarafından veto edilmesi bekleniyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı konuya dair paylaşımda, Temsilciler Meclisi veya Senato'da gümrük vergilerine karşı oy kullanan herhangi bir Cumhuriyetçi üyenin seçim zamanı geldiğinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:45:16. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.