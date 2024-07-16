Yeniköy Kemerköy Enerji, Hüsamlar Maden Sahasının Rehabilitasyon Çalışmalarının İlk Yıl Sonuçlarını Paylaştı

Ekonomi

Yeniköy Kemerköy Enerji, Hüsamlar maden sahasını doğaya geri kazandırma çalışmalarının ilk yıl sonuçlarını ve ilerleyen yıllarda neler yapılacağını kamuoyuyla paylaşmak için Yeniköy Termik Santrali'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantıda geçen yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlatılan rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Hüsamlar maden sahasının şimdiki durumu ve sahanın rehabilitasyondan sonra nasıl görüneceğine ilişkin konsept video basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Toplantıya Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, projenin paydaşlarından Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Genel Başkanı Ali Rıza Koç, projenin danışmanlarından Doç. Dr. Sultan Gündüz ve Hüsamlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İskender Gökçe katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, rehabilitasyonun ilk yılında 65 hektarlık alanda yaklaşık 150 bin fidanın toprakla buluştuğunu belirterek, "Bu yılın sonunda 511 hektarda çok daha kapsamlı bir çalışmayı hayata geçireceğiz, sadece ağaç dikim mevsiminin gelmesini bekliyoruz. Önümüzde 715 futbol sahası büyüklüğünde rehabilite edilecek bir alan var. Bugün sizlerle beraber izlemiş olduğumuz konsept rehabilitasyon videomuzda doğaya geri kazandırma süreci tamamlandıktan sonraki Hüsamlar'ı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Demir, rehabilitasyon öncesinde bölge halkı, üniversiteler ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek bölgenin dokusuna uygun bir planlama yapıldığını vurgulayarak, "Rehabilitasyon bölgesini sadece ağaçlandırmakla kalmayıp aslında bir mesire yeri haline getireceğiz, Milas halkı için yeni bir eğlence ve dinlenme yeri olacak. Bölgede üç tane göletimiz, yürüyüş ve dinlenme alanlarımız da olacak. 'Hüsamlar Yeniden' diye çıktığımız bu yolda, Milas'tan ve Hüsamlar'dan bir süreliğine emanet olarak aldığımız alanları onlara geri vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine büyük önem verdiklerini belirten Demir, bu kapsamda 70 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü çevre derneklerinden biri olan TTKD ile izleme protokolü imzaladıklarını kaydetti.

Demir, şöyle devam etti:

"Derneğin bilim kurulu, sahadaki çalışmaları izledi, değerlendirdi ve raporladı. Dernek, sahada yaptığı incelemelerden sonra rehabilitasyon süreçleri ile ilgili iki rapor hazırladı ve bu raporları kendi web sitesinde yayımladı. Yani süreç boyunca şeffaf bir çalışma yürüttük."

TTKD Genel Başkanı Koç da bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çalışmada izleme ve raporlama görevi üstlendiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"TTKD olarak doğru yapılanı desteklemek, yanlış olanı söylemek misyonumuz var. Türkiye'de maalesef rehabilite edilen maden sayısı çok az, Yeniköy Kemerköy Enerji'nin başlattığı bu projeyi bu nedenle çok önemli buluyoruz. Oldukça şeffaf bir süreci birlikte yürüttük. Bilim kurulumuzun hazırladığı raporların şirket tarafından ciddiye alınıp projenin başarısı için gerekli olan adımları attıklarını görmek çok sevindirici. Bu rehabilitasyon projesinin ülkemize örnek olacağını düşünüyorum."

Rehabilitasyon projesinin danışmanlarından Gündüz de süreçte bölgedeki köylerde yaşayanlarla yakın ilişki kurduklarını ve onları da sürece dahil ederek rehabilitasyon çalışmasında onların önerilerini temel alan bir plan hazırladıklarını ifade etti.

Gündüz, rehabilitasyon projesinin doğanın ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğine işaret ederek, "Bizim de bunu başardığımızı düşünüyorum. Henüz yolun başındayız ancak rehabilitasyon alanında hayatın yeniden başladığını görmek hepimiz için heyecan verici. Biliyoruz ki bitkilerin de bir sosyolojisi var. Her bir bitki diğeri ile bir ilişki kurarak varlığını sürdürüyor. Hüsamlar'da biz bu ilişkileri de gözeterek çok detaylı ve geniş bir plan yaptık ve o planın merkezine bir zeytin ağacı yerleştirdik. 500 yaşında anıt ağaç olarak planlanan zeytin ağacı bulunduğu yerden uygun tekniklerle taşınarak rehabilitasyonun merkezinde yer alacak ve Milas'ı simgeleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hüsamlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökçe de kamulaştırmadan sonra Hüsamlıların birlik ve beraberliklerini sürdürmeleri için dernekleştiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, Hüsamlar yok olmasın diye seneler evvel bir araya geldik ve dernekleştik. Yeniköy Kemerköy Enerji'nin bu rehabilitasyon planını biz de destekliyoruz. Çok değerli bir çalışma. Umarım uygulamaya geçildiğinde de yine hep birlikte oluruz. Biz Hüsamlar için bir araya geldik. Bu proje Hüsamlar'a iyi gelecek"