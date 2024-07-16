Yeniköy Kemerköy Enerji, Hüsamlar Maden Sahasının Rehabilitasyon Çalışmalarının İlk Yıl Sonuçlarını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yeniköy Kemerköy Enerji, Hüsamlar Maden Sahasının Rehabilitasyon Çalışmalarının İlk Yıl Sonuçlarını Paylaştı

Yeniköy Kemerköy Enerji, Hüsamlar maden sahasını doğaya geri kazandırma çalışmalarının ilk yıl sonuçlarını ve ilerleyen yıllarda neler yapılacağını kamuoyuyla paylaşmak için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Hüsamlar maden sahasının şimdiki durumu ve rehabilitasyon sonrası nasıl görüneceğine ilişkin konsept video basın mensuplarıyla paylaşıldı. Yapılan açıklamada, ilk yıl içerisinde 65 hektarlık alanda 150 bin fidanın dikildiği belirtilirken, ilerleyen yıllarda 511 hektarlık alanda daha kapsamlı bir çalışmanın gerçekleştirileceği ifade edildi. Rehabilitasyon sürecinin tamamlandıktan sonra bölgeye göletler, yürüyüş ve dinlenme alanları gibi yeni tesislerin ekleneceği vurgulandı. Yeniköy Kemerköy Enerji, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile izleme protokolü imzalayarak süreci şeffaf bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

16.07.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniköy Kemerköy Enerji, Hüsamlar maden sahasını doğaya geri kazandırma çalışmalarının ilk yıl sonuçlarını ve ilerleyen yıllarda neler yapılacağını kamuoyuyla paylaşmak için Yeniköy Termik Santrali'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantıda geçen yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlatılan rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Hüsamlar maden sahasının şimdiki durumu ve sahanın rehabilitasyondan sonra nasıl görüneceğine ilişkin konsept video basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Toplantıya Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, projenin paydaşlarından Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Genel Başkanı Ali Rıza Koç, projenin danışmanlarından Doç. Dr. Sultan Gündüz ve Hüsamlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İskender Gökçe katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, rehabilitasyonun ilk yılında 65 hektarlık alanda yaklaşık 150 bin fidanın toprakla buluştuğunu belirterek, "Bu yılın sonunda 511 hektarda çok daha kapsamlı bir çalışmayı hayata geçireceğiz, sadece ağaç dikim mevsiminin gelmesini bekliyoruz. Önümüzde 715 futbol sahası büyüklüğünde rehabilite edilecek bir alan var. Bugün sizlerle beraber izlemiş olduğumuz konsept rehabilitasyon videomuzda doğaya geri kazandırma süreci tamamlandıktan sonraki Hüsamlar'ı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Demir, rehabilitasyon öncesinde bölge halkı, üniversiteler ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek bölgenin dokusuna uygun bir planlama yapıldığını vurgulayarak, "Rehabilitasyon bölgesini sadece ağaçlandırmakla kalmayıp aslında bir mesire yeri haline getireceğiz, Milas halkı için yeni bir eğlence ve dinlenme yeri olacak. Bölgede üç tane göletimiz, yürüyüş ve dinlenme alanlarımız da olacak. 'Hüsamlar Yeniden' diye çıktığımız bu yolda, Milas'tan ve Hüsamlar'dan bir süreliğine emanet olarak aldığımız alanları onlara geri vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine büyük önem verdiklerini belirten Demir, bu kapsamda 70 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü çevre derneklerinden biri olan TTKD ile izleme protokolü imzaladıklarını kaydetti.

Demir, şöyle devam etti:

"Derneğin bilim kurulu, sahadaki çalışmaları izledi, değerlendirdi ve raporladı. Dernek, sahada yaptığı incelemelerden sonra rehabilitasyon süreçleri ile ilgili iki rapor hazırladı ve bu raporları kendi web sitesinde yayımladı. Yani süreç boyunca şeffaf bir çalışma yürüttük."

TTKD Genel Başkanı Koç da bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çalışmada izleme ve raporlama görevi üstlendiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"TTKD olarak doğru yapılanı desteklemek, yanlış olanı söylemek misyonumuz var. Türkiye'de maalesef rehabilite edilen maden sayısı çok az, Yeniköy Kemerköy Enerji'nin başlattığı bu projeyi bu nedenle çok önemli buluyoruz. Oldukça şeffaf bir süreci birlikte yürüttük. Bilim kurulumuzun hazırladığı raporların şirket tarafından ciddiye alınıp projenin başarısı için gerekli olan adımları attıklarını görmek çok sevindirici. Bu rehabilitasyon projesinin ülkemize örnek olacağını düşünüyorum."

Rehabilitasyon projesinin danışmanlarından Gündüz de süreçte bölgedeki köylerde yaşayanlarla yakın ilişki kurduklarını ve onları da sürece dahil ederek rehabilitasyon çalışmasında onların önerilerini temel alan bir plan hazırladıklarını ifade etti.

Gündüz, rehabilitasyon projesinin doğanın ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğine işaret ederek, "Bizim de bunu başardığımızı düşünüyorum. Henüz yolun başındayız ancak rehabilitasyon alanında hayatın yeniden başladığını görmek hepimiz için heyecan verici. Biliyoruz ki bitkilerin de bir sosyolojisi var. Her bir bitki diğeri ile bir ilişki kurarak varlığını sürdürüyor. Hüsamlar'da biz bu ilişkileri de gözeterek çok detaylı ve geniş bir plan yaptık ve o planın merkezine bir zeytin ağacı yerleştirdik. 500 yaşında anıt ağaç olarak planlanan zeytin ağacı bulunduğu yerden uygun tekniklerle taşınarak rehabilitasyonun merkezinde yer alacak ve Milas'ı simgeleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hüsamlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökçe de kamulaştırmadan sonra Hüsamlıların birlik ve beraberliklerini sürdürmeleri için dernekleştiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, Hüsamlar yok olmasın diye seneler evvel bir araya geldik ve dernekleştik. Yeniköy Kemerköy Enerji'nin bu rehabilitasyon planını biz de destekliyoruz. Çok değerli bir çalışma. Umarım uygulamaya geçildiğinde de yine hep birlikte oluruz. Biz Hüsamlar için bir araya geldik. Bu proje Hüsamlar'a iyi gelecek"

Kaynak: AA

Türkiye, Yeniköy, Maden, Çevre, Doğa, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeniköy Kemerköy Enerji, Hüsamlar Maden Sahasının Rehabilitasyon Çalışmalarının İlk Yıl Sonuçlarını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
15:22 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço’nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
14:16 İmza parası 50 milyon euro Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
14:00 Galatasaray’dan Kopenhag’ın sağ beki Elias Jelert’e 10 milyon euro teklif Galatasaray'dan Kopenhag'ın sağ beki Elias Jelert'e 10 milyon euro teklif
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 16:31:09. #1.12#
SON DAKİKA: Yeniköy Kemerköy Enerji, Hüsamlar Maden Sahasının Rehabilitasyon Çalışmalarının İlk Yıl Sonuçlarını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement