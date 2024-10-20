Yenilenebilir Enerji Hedefi: %47,8 - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Hedefi: %47,8

Bakanlık, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payını 2025'te %47,8'e çıkarmayı planlıyor.

20.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını gelecek yıl yüzde 47,8'e çıkarmayı öngörüyor.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl güneş enerjisi santralleri (GES), rüzgar enerjisi santralleri (RES), jeotermal enerji santralleri (JES) ve hidroelektrik santrallerinin (HES) elektrik üretimindeki payının artırılması, doğal gaz depolarının günlük geri üretim kapasitesinin artırılması, gazın elektrik üretimindeki payının ve elektrik dağıtım ile iletimdeki kayıp oranının azaltılması hedefleniyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin 32 bin 195 gigavat HES, 2 bin 369 gigavat RES, 18 bin 756 gigavat GES, 1691 gigavat JES kurulu gücü bulunuyor.

Teklif kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilir, ekonomik ve kaliteli elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Buna göre, 2025'te kurulu gücün GES'lerde 22 bin 600 megavat, RES'lerde 14 bin 800 megavat, HES'lerde 32 bin 395 megavat, JES'lerde 4 bin 487 megavata çıkarılması, yenilenebilir kaynaklarının elektrik üretimindeki payının ise yüzde 47,8'e çıkarılması planlanıyor.

Geçen yıl 42,7 olarak gerçekleşen yenilenebilir kaynaklarının elektrik üretimindeki payının 2024 sonunda yüzde 45'e ulaşması bekleniyor.

Doğal gazın elektrik üretimindeki payı düşecek

Elektrik üretim portföyünde bulunan ithal kaynak oranının azaltılması, arz güvenliğin güçlendirilmesi yönelik çalışmalar Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Bu çerçevede, yerli kaynakların elektrik enerjisi üretiminde kullanımının artırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra elektrik ve doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik planlamalar öne çıkıyor.

Elektrik üretiminin yanı sıra elektrik iletim ve dağıtımında kayıp kaçak oranının düşürülmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının yıl sonu itibarıyla yüzde 58,9, 2025 itibarıyla yüzde 59,4 olması hedefleniyor.

Doğal gazın elektrik üretimindeki payının ise yıl sonu itibarıyla yüzde 20,7, 2025'te ise yüzde 18,9 seviyesine düşmesi hedefleniyor. Doğal gazın elektrik üretimindeki payı 2023'te yüzde 21,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, doğal gaz depolama tesislerinde geri üretim kapasitesinin 2025'te günlük 155 milyon metreküpe çıkarılması, gaz iletim şebekesi giriş kapasitesinin yıl sonu itibarıyla günlük 525 milyon metreküpe çıkarılması ve 2025'te bu miktarın korunması, doğal gaz yer altı depolama kapasitesinin ise mevcut 5,8 milyar metreküpten 2025'te 6,3 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

Elektrik iletim ve dağıtımındaki kayıplar azaltılacak

Elektrik iletimindeki kayıp oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 1,98'e, 2025 itibarıyla yüzde 1,96'ya gerilemesi planlanıyor. Elektrik dağıtımındaki teknik ve teknik olmayan kayıp oranının ise yıl sonu itibarıyla yüzde 9,98, 2025 itibarıyla yüzde 9,68 düzeyinde olması öngörülüyor.

İl, ilçe ve beldelerin sokak ve caddelerinin aydınlatılmasının enerji tasarrufu odaklı yapılması çerçevesinde, yeni yapılacak genel aydınlatma tesislerinde kullanılacak LED armatür sayısının 2024 sonunda 240 bin, 2025'te ise 400 bine ulaştırılması planlanıyor.

Bu hedefler doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 2025 yılı bütçesinden 45,3 milyar lira ödenek tahsis edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir Enerji Hedefi: %47,8 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 02:40:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yenilenebilir Enerji Hedefi: %47,8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.