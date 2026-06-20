Yenilenebilir Enerji İçin 400 Milyon Avro Destek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeşil dönüşümün Türkiye için zorunluluk olduğunu belirterek, "Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.