Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Hızlanma

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve maden alanlarında yatırımların önünü açacak düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu duyurdu.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji ve maden alanlarında yatırımların önünü açacak düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclisimize sunuldu. Düzenleme ile özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçleri hızlandırılacak. ÇED, orman izinleri, imar izinleri gibi uzun ve karmaşık bürokratik işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak yeni bir mekanizma devreye girecek. Böylece 48 ayı bulabilen izin süreçleri 18 aya kadar düşürülebilecek. Maden yatırımları konusunda ise yatırımcıların karşılaştığı belirsizlikler en aza indirilecek, ruhsat ve izin süreçlerinde öngörülebilirlik sağlanacak, kamusal denetim ve çevresel sorumluluk güçlendirilecek ve kamu gelirlerinde azalma olmadan sektör desteklenecek. Enerji ve madenlerde arz güvenliğimizi güçlendirecek ve cari açığı azaltacak bu düzenlemenin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.