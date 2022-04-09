Yenilenebilir enerjide Denizlili firmadan büyük başarı - Son Dakika
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Yenilenebilir enerjide Denizlili firmadan büyük başarı

09.04.2022 09:54
Yenilenebilir enerjide Denizlili firmadan büyük başarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın (ETKB), Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin YEKA GES-4 Niğde Bor-2 ihalesinde, birçok dev firmayı geride bırakan Denizli firması birinciliği kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın (ETKB), Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin YEKA GES-4 Niğde Bor-2 ihalesinde, birçok dev firmayı geride bırakan Denizli firması birinciliği kazandı.

ETKB YEKA GES-4 Niğde Bor ihalesinin sonuçlarına göre, birbirinden güçlü enerji firmaları ile yarışan Denizli firması Ecogreen Elektrik Enerji Üretim A.Ş., son 5'e kaldı. Bor 2 için 4 dev firmayla yarışan firma, verilen kıyasıya rekabeti 39 kuruşla kazanarak önemli ihalenin sahibi oldu.

Firma olarak çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin en önemli yenilenebilir enerji şirketlerinden birisi haline geldiklerine dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, "Bildiğiniz üzere, kısa zamanda ülkemizin en önemli yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olduk. Ülkemizin birçok bölgesinde GES, biyogaz ve biyokütle elektrik üretim tesisleri kurduk. Her biri alanında uzman, inovatif düşünebilen ve hızlı kararlar alabilen çalışma arkadaşlarımızla güzel bir ekip oluşturduk.

Bu başarımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mızın YEKA GES-4 NİĞDE BOR-2 için düzenlediği 100 MWe GES yatırımı ihalesine verdiğimiz en düşük teklifle taçlandırdık. Bütün çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İhalelere katılan tüm değerli firmalarımıza gösterdikleri emek ve ülkemizin enerjisine kattıkları değer için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Enerjimizi doğadan, gücümüzü bu topraklardan alıyor ve yine bu topraklara yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ülkemize hayırlı olsun" - DENİZLİ

Yenilenebilir enerjide Denizlili firmadan büyük başarı
Yenilenebilir enerjide Denizlili firmadan büyük başarı

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Kaynak: İHA

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