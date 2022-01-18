Yenilenmiş cep telefonu pazarında hızlı büyüme beklentisi

Yenilenmiş cep telefonu pazarında kısa vadede hızlı büyüme beklenirken, 2025 yılında sıfır cep telefonu pazarının yüzde 20'si kadar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde fiyatı 5 bin lira ve altındaki cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

Easycep CEO'su M. Akif Özdemir, pazarın kısa vadede çok hızlı büyüyeceğini, uzun vadede 2025'e kadar sıfır telefon pazarının yüzde 20'si kadar büyüklüğe ulaşacağını öngördüklerini söyledi.

Özdemir, yenilenmiş el cep telefonuna gelen taleplerle ilgili oluşturulan istatistiklere göre, ürünlere en çok ilginin İstanbul, Ankara ve İzmir'den gösterildiğini belirtti. Verilere göre, yenilenmiş cep telefonlarına erkekler daha fazla ilgi gösterdi. Cihazlara talep gösterenlerin yüzde 65,1 erkek, yüzde 34,9'u kadın kullanıcı olarak kaydedildi.

Firma tarafından yenilenmek üzere en çok telefon satın alınan 5 il, İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ver Bursa olarak, en çok telefon satılan 5 il ise yine İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana olarak gerçekleşti.

En çok talep iphone modellerine gelirken, renk seçimlerinde siyah öne çıktı. Hafıza tercihlerinde ise 64 GB önde geldi. Ortalama sepet büyüklüğü ise 2 bin 850 lira olarak görüldü. - İSTANBUL