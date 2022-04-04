Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar - Son Dakika
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Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar

04.04.2022 15:15
Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar

Türkiye'nin en önemli fuarlarından MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda boy gösteren Coante, yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin en önemli fuarlarından MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda boy gösteren Coante, yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Yeni nesil üretim teknolojileri kullanarak Türkiye ve dünya pazarı için ürettiği yenilikçi ürünlerle fuarda yoğun ilgi gören firma, katılımcılardan tam not aldı. 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen fuarın sektör için çok önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, "Markamız kurulduğundan beri İzmir Fuarı'na katılıyoruz. Bu fuarlar sayesinde yeni ürünlerimizi dünyaya sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yıl 27.'ncisi düzenlenen fuar; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının buluşma noktası olan İzmir'de, her yıl tüm dünyadan binlerce sektör profesyonelini buluşturuyor" diye konuştu.

Ultra serisi, tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor

Ercan, "Ultra serisi özellikle tasarım incelikleri ve yüksek performansıyla da büyük beğeni topluyor. Bunun yanı sıra değişen estetik beklentiler ve pandemi sonrasında mutfağın öne çıkan rolü sayesinde yenilikçi tasarım ürünlerimize ilginin daha da fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi pandemi sonrasında hijyen, temizlik, estetik beklentilerinin arttığını görüyoruz. Ultra, tüm bu beklentilere mükemmel ölçüde yanıt veriyor. Bu özellikleri ile markamıza güç katacağına inanıyoruz. Üretim kabiliyetimiz, yurt dışı satış ağımız, uluslararası bağlantılarımızla ihracat konusunda güçlü durumdayız. 2023 yılı içerisinde 3. hat yatırımımızı devreye alacağız. Bu tesiste kullanacağımız yeni teknoloji ile sektörde çığır açacak yeni nesil ürünleri dünyada ilk üretecek firmalardan birisi olacağız. Bu anlamda hem yurt içinde hem de yurt dışında trendi belirleyen marka olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar
Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar
Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar

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30 Mart, Türkiye, Nisan, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar - Son Dakika


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