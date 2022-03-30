Yenişehir Belediyesinden Ramazan ayı denetimi - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesinden Ramazan ayı denetimi

30.03.2022 15:14
Yenişehir Belediyesinden Ramazan ayı denetimi

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla gıda imalatı ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla gıda imalatı ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yetki ve sorumluluk alanında bulanan gıda imalathanelerinde Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte denetimlerini sıklaştıran Yenişehir Zabıta ekipleri, fırın, pastane, kasap, market, lokanta ve manav gibi gıda işi ile uğraşan işyerlerini denetleyerek esnafı fiyat ve temizlik konusunda uyardı. Zabıta ekipleri, sabahın erken saatlerinde ilçede başlattıkları Ramazan denetimlerinde, işyerlerinin temizliği, çalışanların portör muayene kartları, çalışanların kıyafetleri, fırınlarda ekmeklerin gramajlarını kontrol ederken, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolünü de gerçekleştirdi.

"Denetimler Ramazan ayı boyunca sürecek"

Yenişehir ilçesinde vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için sorumluluk alanında bulunan gıda imalathanelerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Yenişehir halkının rahat ve huzurlu bir Ramazan ayı yaşaması için bir ay boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek. Zabıta ekiplerimiz özellikle gıda imal eden, satan esnafımızı temizlik ve fiyat konusunda uyarılarda bulunmaktadırlar. Özellikle Mübarek Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller satan işletmelerimizin temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden denetliyorlar. İnsan sağlığını etkileyen olumsuzlukları önlemek için denetimlerimiz Ramazan ayı boyunca devam edecektir. İşletme sahiplerinden de imal etmiş oldukları ürünleri mutlaka temiz ve hijyen ortamlarda yapmaları ve satışa öyle sunmaları konusunda uyardık" dedi. - DİYARBAKIR

Yenişehir Belediyesinden Ramazan ayı denetimi
Yenişehir Belediyesinden Ramazan ayı denetimi

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Diyarbakır, Yenişehir, Ramazan, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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