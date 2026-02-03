Başkan devreye girdi, canlı hayvan pazarı yeniden açıldı - Son Dakika
Başkan devreye girdi, canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Başkan devreye girdi, canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
03.02.2026 14:47  Güncelleme: 14:49
Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 9 aydır kapalı olan Canlı Hayvan Pazarı'nın gerekli sağlık koşulları sağlanarak yeniden açıldığını duyurdu. Pazarda sıkı denetimler ve hijyen önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde işlem yapılacağı belirtildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaklaşık 9 aydır şap hastalığı sebebiyle kapalı olan Canlı Hayvan Pazarı'nın açıldığını açıkladı.

Şap hastalığı sebebiyle yaklaşık 9 aydır kapalı olan Yenişehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, bugün itibarıyla kapılarını yeniden açtı. Bursa genelinde kısıtlamaların devam ettiği bu süreçte Yenişehir, gerekli sağlık şartlarını tamamlayarak pazarı faaliyete geçiren ilk ilçe olma özelliğini taşıyor. İlçe hayvancılık ekonomisinin can damarı olan pazarın açılışı, sıkı denetim ve hijyen önlemleri altında "kontrollü" olarak gerçekleştirildi. İlçe Tarım Müdürü Mehmet Akın ile birlikte Yenişehir Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ercan Özel, "Uzun süredir kapalı olan ve mağduriyetler yaşanan canlı hayvan pazarımızın yeniden açılması için tüm süreçleri titizlikle yürüttük. Halk sağlığını korumak ve pazarın sürekliliğini sağlamak adına dezenfeksiyon çalışmalarını en üst seviyeye çıkardık. Bursa'da şap hastalığı riskini geride bırakarak Canlı Hayvan Pazarı'nı faaliyete geçiren ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Celeplerimize hayırlı olsun" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pazarın bereketli günlerine dönmesi için Celeplere önemli bir uyarıda bulundu. Başkan Özel, "Emeğinizi, pazarınızı korumak ve bir daha aynı şeylerin yaşanmaması için sağlık raporu ve küpesi olmayan hayvanları lütfen pazara getirmeyelim. Kurallara uyalım ki pazarımızın kapıları bir daha hiç kapanmasın" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ercan Özel, Yenişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan devreye girdi, canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
