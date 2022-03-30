Yenişehir-İznik Süt Üreticileri Birliğinin yeni binası hizmete girdi - Son Dakika
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Yenişehir-İznik Süt Üreticileri Birliğinin yeni binası hizmete girdi

30.03.2022 22:19
Yenişehir-İznik Süt Üreticileri Birliğinin yeni binası hizmete girdi

Yenişehir-İznik Süt Üreticileri Birliğinin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Yenişehir- İznik Süt Üreticileri Birliğinin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Yenişehir ilçesi Hıdırbali Mahallesi'nde 3 kat ve toplam 320 metrekare alanda laboratuvar, satış ofisi ve diğer birimlerin bulunduğu yeni binanın açılış töreni gerçekleştirildi.

Dua edilmesiyle yapılan açılışın ardından katılımcılar, 2020-2021 Olağan Mali Genel Kurulu için Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ne geçti.

Önceki dönem bakanlardan Faruk Çelik, genel kurulda yaptığı konuşmada, Ukrayna- Rusya savaşıyla tarımın öneminin daha çok belirginleştiğini söyledi. Çelik, milli eğitim ve milli savunma gibi tarımın da milli olması gerektiğini ifade ederek tarımın önemini vurguladı.

Yenişehir-İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna ise 150 milyon liralık ciro ile birçok birliği geride bıraktıklarını bildirdi.

Tuna, üyelere en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Açılışa, Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Oruç, Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, SS Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, siyasi partilerin ilçe başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

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Yenişehir, Hisarcık, İznik, dua, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yenişehir-İznik Süt Üreticileri Birliğinin yeni binası hizmete girdi - Son Dakika


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