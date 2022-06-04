Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı

04.06.2022 12:34
Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir'e kazandıracağı, bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve dükkan bulunan pazar yeri, otopark ve sosyal yaşam alanı projesinde inşaat hızla ilerliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir'e kazandıracağı, bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve dükkan bulunan pazar yeri, otopark ve sosyal yaşam alanı projesinde inşaat hızla ilerliyor.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Kestel ve Gürsu ilçelerine kazandırılan kapalı pazar alanı ve otopark projelerinin bir benzeri Yenişehir ilçesinde de hayata geçiriliyor. İlçenin farklı sokaklarına yayılan semt pazarlarının tek çatı altında toplanması, daha düzenli, çağdaş ve denetlenebilir yapıya kavuşturulması için tasarlanan projede, çatı panel kaplama imalatları hızla devam ediyor. Çayır Mahallesi'nde toplam 7 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin 6 bin 200 metrekare alanlı zemin katında, 328 tezgahtan oluşan pazar alanı, zabıta noktası ve bir dükkan bulunacak. Zemin kat ayrıca, 154 araç kapasiteli otopark olarak da ilçe halkına hizmet verecek. Projenin birinci katında ise düğün salonu ve idari birimler yer alacak. Hizmet binasında imalatlar tamamlanırken, çatı panel kaplama imalatına hız verildi. Zemin kaplama ve ince işlerin de tamamlanmasının ardından projenin Temmuz ayı sonunda kadar tamamlanması hedefleniyor.

Sağlıklı alışveriş

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ve halkın beklentilerini sürekli ön planda tuttuklarını belirterek, kapalı pazar alanı ile otopark projesinin Yenişehirlilerin önemli talebi olduğunu hatırlattı. Sokak aralarına kurulan semt pazarlarının 'sağlık ve denetleme sorununun yanında' ilçe trafiğine olumsuz etkiler yaptığını belirten Başkan Aktaş, "Bu proje ile halkımız pazar alışverişlerini yaz kış daha sağlıklı bir ortamda yapma imkanı bulacak. Aynı zamanda otopark olarak hizmet verecek proje ile ilçe merkezinde parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığı ortadan kalkmış olacak. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Projemiz şimdiden hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı
Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı
Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı
Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı

YORUMLAR
500
Kestane yeniden eski günlerine dönecek Kestane yeniden eski günlerine dönecek Diyarbakır'da kadın polislerden minik öğrencilere destek Diyarbakır'da kadın polislerden minik öğrencilere destek
Kaynak: İHA

Yenişehir, Hisarcık, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 12:40:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yenişehir pazar alanında çalışma hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement