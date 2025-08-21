Yerel Esnafa Destek Çağrısı - Son Dakika
Yerel Esnafa Destek Çağrısı

Yerel Esnafa Destek Çağrısı
21.08.2025 14:53
Elazığ'da esnaf başkanı, okul alışverişlerinin güvenilir esnaftan yapılmasını istedi.

Alışveriş döneminin sadece bir tüketim süreci değil, aynı zamanda çocukların sağlığı ve şehir ekonomisi açısından da kritik bir önem taşıdığına dikkat çeken Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mithat Ulaş, "Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz; okul alışverişlerini mutlaka bilinir, güvenilir esnaftan yapsınlar. Çünkü esnaf, sattığı ürünün arkasında durur, kaliteli ve sağlıklı malzeme sunar. Ayrıca yaptığınız her alışveriş şehrimizin ekonomisine katkıdır" dedi.

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mithat Ulaş, okulların açılmasına günler kala velilere önemli uyarılarda bulundu.

Alışveriş döneminin sadece bir tüketim süreci değil, aynı zamanda çocukların sağlığı ve şehir ekonomisi açısından da kritik bir önem taşıdığını dile getiren Başkan Ulaş, "Velilerimizin en önemli sorumluluğu, çocuklarını sağlıklı ve güvenilir ürünlerle okula hazırlamaktır. Kıyafet ve okul malzemesi alırken mutlaka ürünün kalitesine, kumaş yapısına ve güvenilirliğine dikkat edilmesi gerekir. Merdiven altı, sağlıksız ve kayıt dışı ürünler kısa vadede cazip görünebilir ama uzun vadede hem çocuklarımızın sağlığını riske atar hem de aile bütçemize zarar verir. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz; okul alışverişlerini mutlaka bilinir, güvenilir esnaftan yapsınlar. Çünkü esnaf, sattığı ürünün arkasında durur, kaliteli ve sağlıklı malzeme sunar. Ayrıca yaptığınız her alışveriş şehrimizin ekonomisine katkıdır. Yerel esnafı tercih ederek hem çocuklarımızı korumuş oluruz hem de şehrimizin ticari hayatına güç katmış oluruz" diye konuştu.

"Yerel esnafımıza sahip çıkalım"

Ekonomik zorluklara rağmen esnafın elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini aktaran Ulaş, "Bugün yaşanan maliyet artışlarına rağmen esnafımız, hem velilerimizin bütçesini zorlamayacak hem de kaliteyi koruyacak çözümler sunmaya çalışıyor. Bu noktada esnafımıza güvenilmesi, velilerimizin de içini rahatlatacaktır. Çocuklarımızın geleceği için atacağımız her adım değerlidir. Onların sağlığı ve eğitimi için bilinçli alışveriş yapmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelin, yerel esnafımıza sahip çıkalım; hem çocuklarımızın sağlığını hem de şehrimizin ekonomisini birlikte koruyalım" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Son Dakika Ekonomi Yerel Esnafa Destek Çağrısı - Son Dakika

