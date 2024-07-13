Yerli Ayçiçeği Kuraklığa Meydan Okuyor: Uluslararası Tohum Firmaları Şokta - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Ayçiçeği Kuraklığa Meydan Okuyor: Uluslararası Tohum Firmaları Şokta

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Trakya Bölgesinde yaygınlaştırılan yerli hibrit ayçiçeği tohumu, hem kuraklığa hem de uluslararası tohum firmalarına meydan okuyarak kuraklık karşısında daha dirençli çıktı. Yerli ayçiçeği artık ülkenin 4 bir yanında yetiştirilmeye başlandı. Uluslararası pazarda rekabet kızışacak.

13.07.2024 11:27
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Yerli ayçiçeği kuraklığa meydan okuyor: Uluslararası tohum firmaları şokta

Uluslararası tohum piyasalarında rekabet kızışacak: Yerli tohum farkı

TEKİRDAĞ - Trakya Bölgesinde yaygınlaştırılan yerli hibrit ayçiçeği tohumu, hem kuraklığa hem de uluslararası tohum firmalarına meydan okuyarak kuraklık karşısında daha dirençli çıktı. Yerli ayçiçeği artık ülkenin 4 bir yanında yetiştirilmeye başlandı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle geliştirilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere ülke genelinde yaygınlaşmaya başladı. Geçen yıl uluslararası yabancı bazı firmaların tohumlarından yetiştirilen ayçiçeği tarlaları kururken yerli ayçiçeği tohumu ise kuraklığa dayanıklı olarak farkını ortaya koydu. Bu yılda deneme alanları genişletilen ve 20 ilde ekilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, yabancı firmalara oranla yine farkını ortaya koydu. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yerli ayçiçeği tarlasında incelemede bulunarak yerli ayçiçeğinin kuraklığa dirençliği ile farkını yerinde inceledi.

"Çıktığımız bu yolda ne kadar başarılı olduğumuzu göstermiş oluyor"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, "Biz Trakya kalkınma ajansı olarak Trakya Bölgesindeki 38 tohum şirketi, borsalarımız ve üniversite ile beraber 2017 yılında Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeğinin AR-GE çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar neticesinde 2021 yılında Allah'ın da yardımıyla ve izniyle ilk defa Türkiye'de yerli ve milli hibrit ayçiçeğini toprakla buluşturduk. İlk başladığımızda sadece Trakya bölgemizdeki 3 ilimizde yaklaşık 10 bin ile 25 bin dekar arasında alanda ekim yapıldı. Bir sonraki sene performans iyi olduğu için 40 bin dekara çıkardık. Geçen sene malum Çok ciddi bir kuraklık vardı. Kuraklığa rağmen performans çok iyi olduğundan dolayı malum birçok şirketin tohumları kuraklıktan etkilenerek çıkışlar iyi olmadı ve verim vermedi. Ama bizim geçen sene bu kuraklığa ve zorluğa rağmen çıkışlarımız, yağ oranlarımız ve verimliliğimiz iyi olduğundan dolayı bu sene başta Trakya olmak üzere Marmara'nın tamamında Çanakkale'den tutun Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, İstanbul gibi illerimizle beraber ortak Karadeniz'de Samsun, Tokat, Orta Anadolu'da Eskişehir ve Ankara'da, Adana'da ve 2. ekim olarak da Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yaklaşık 20 ilde yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumumuz Türkiye'nin birçok ilinde toprakla ve çiftçilerimizle buluştu. Bu sene özellikle Trakya bölgesinde çiftçilerimizle dolaşıyoruz onlardan geri dönüşler almaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel ve büyük başaklar ortaya çıkmış. Bu sonuçları diğer illerimizde de aldığımızı görüyoruz. Bu da çıktığımız bu yolda ne kadar başarılı olduğumuzu göstermiş oluyor. Gelecek yıllarda da Türkiye'nin 40-50 elinde yerli ayçiçeğini yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Şu an Türkiye genelinde 300 bin dekar alanda yaklaşık 120 ton satılmış vaziyette" dedi

Bütün tarlalarına ekecekler

Genç çiftçilerden Alperen Uğuzlar da yaptığı açıklamada, "Bu sene yerli ürün ektik, gayet memnunuz. Seneye Kısmet olursa bütün tarlalarımıza bu çeşitten ekmeye çalışacağız" dedi.

Uluslararası pazarda rekabet kızışacak

Trakya Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Birol Tarar ise açıklamasında, "Kuraklığa rağmen çok daha iyi sonuçlar görüyoruz. Çoğu çiftçi Bu üründen aldı ve aldıktan sonra da dedikleri şey şu oldu. 'Bu kadar iyi performans beklemiyorduk'. Çoğu uluslararası firmalardan aldıkları tohumlardan aşağı değil daha verimli sonuçlar aldıklarını söylüyorlar. Uluslararası pazarda da yer almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Ayçiçeği Kuraklığa Meydan Okuyor: Uluslararası Tohum Firmaları Şokta - Son Dakika

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