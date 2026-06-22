Yerli İş Makinesi Güney Amerika'da İlgi Görüyor - Son Dakika
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Yerli İş Makinesi Güney Amerika'da İlgi Görüyor

22.06.2026 11:14
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Türk mühendislerce geliştirilen yerli ekipman, boru yerleştirmede Güney Amerika'da talep görüyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen, petrol ve doğal gaz borularının güvenli şekilde yerleştirilmesini sağlayan yerli iş makinesi ekipmanı, Güney Amerika pazarında ilgi görüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara merkezli firmanın yerli imkanlarla ürettiği ürün söz konusu boruların güvenli şekilde yerleştirilmesine olanak tanıyor. Ürün, yurt içinde kendi alanındaki ekipman eksikliğinin giderilmesine de olumlu katkı sağlıyor.

NRG Attachments ve Nur Grup Mühendislik Makina firmalarının kurucusu iki kardeşten biri olan Emre Erden, Ankara'da üretimi gerçekleştirilen ekipmanın ihracat başarısını değerlendirdi.

Erden, AR-GE faaliyetleri ve fuar ziyaretleri sonucunda petrol ve doğal gaz borularının yerleştirilmesinde kullanılan ekipman eksikliğini fark ettiklerini ve bu yönde çalıştıklarını söyledi.

AR-GE faaliyetlerini tamamladıktan sonra çeşitli prototipler ürettiklerini ifade eden Erden, "Ürettiğimiz prototip ürünler önce Türkiye'de talep görmeye başladı. Güney Amerika'da bunlarla ilgili bazı reklam faaliyetlerinde bulunduk ve orada kendimize iş ortaklıkları edindik. İş ortaklarımızın da katkılarıyla Güney Amerika'da petrol ve doğal gaz borularının elleçleştirilmesi ve yerleştirilmesi ile ilgili ekipmanlarımız talep görmeye başladı." dedi.

Erden, ürettikleri ürünlerin Şili, Meksika, Kolombiya ve Kanada'da sergilendiğini ve kullanıldığını dile getirdi.

Ürünlerin sahada kullanımıyla ilgili olumlu yönde geri bildirim aldıklarını belirten Erden, "Pandemiden sonraki ilk iki yılda kapasitemizin yüzde 10-15'i Güney Amerika'ydı. 2026 yılının başından itibaren özellikle Şili'de ürünlerimiz rağbet görmeye başladı. Şu an kapasitemizin yüzde 50'sini Türkiye içi üretim, yüzde 50'sini ihracata ayırmış bulunuyoruz. Yüzde 50 ihracatın da yüzde 25'i Güney Amerika diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"İş güvenliğini maksimum seviyeye getirebilecek bir ekipman"

Şirketin bir diğer kurucu ortağı Enver Erden de iş makineleri ve ekipmanları konusunda 60 farklı ürün ürettiklerine işaret etti.

Enver Erden, gelen taleplerle son halini alan ürünün, farklı boyutlardaki boruları zorlu saha koşullarında, yüksek çapta ve ağırlıkta, daha geometrik ve düzenli kaldırıp istifleyebilmeye imkan tanıdığını, ayrıca operasyonel verimliliği, iş güvenliğini en üst düzeye çıkarabildiğini bildirdi.

Erden, ürünün, firmanın Ankara'daki tesislerinde Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini vurgulayarak, söz konusu ürünün üretim süresinin 45 gün olduğunu ve Şili'de aktif şekilde kullanıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli İş Makinesi Güney Amerika'da İlgi Görüyor - Son Dakika

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